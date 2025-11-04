در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح وکیل تاجزاده درباره بازداشت و انتقال موکلش به زندان
وکیل مصطفی تاجزاده از بازداشت و انتقال وی به زندان خبر داد.
هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاجزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره علت بازداشت موکلش گفت: به صورت رسمی مشخص نشده بود که ایشان چند روز در مرخصی هستند البته به صورت شفاهی اعلام کرده بودند.
وی ادامه داد: طبیعی است که معمولاً برای فوت بستگان نسبی و سببی با توجه به مراسمی که به صورت ختم و شب هفت برگزار میشود حداقل بعد از سه سال انتظار میرفت که تا پایان شب هفتم برای تنها برادری که حداقل سه سال ایشان را ملاقات نکرده مرخصی در نظر گرفته شود و این عقیده وجود داشت که به ایشان چنین مرخصی تا پایان هفته داده میشد.
وکیل مصطفی تاجزاده گفت: با توجه به اینکه مدت زمان مشخصی را به صورت کتبی اعلام نکرده بودند و حتی بنده شخصاً با آقای تاج زاده صحبت کردم، ایشان اعلام کرد که خودشان هم انتظار دارند و فکر میکنند تا پایان شب هفتم این مرخصی تمدید شود.
پوربابایی تصریح کرد: متاسفانه امروز بعد از ظهر با چند دستگاه ماشین ظاهراً از طرف قوه قضاییه دستگیر و به زندان هدایت شدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای مرخصی مجدد جهت حضور در مراسم شب هفتم برادرشان درخواست مرخصی میدهند، گفت: اگر قصدی بر این بود که به ایشان برای شب هفت مجدد مرخصی بدهند، حداقل برای ۴۸ ساعت باقی مانده تا شب هفت، ایشان را بازداشت و دستگیر و زندانی نمیکردند، بنابراین به نظر میرسد که چنین درخواستی اساساً مورد موافقت قرار نخواهد گرفت.