برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران + تصاویر
برنامه ویژه ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین آغاز راهپیمایی به سمت خیابان طالقانی و لانه جاسوسی آمریکا ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۹ از مسیر میدان فلسطین تا لانه جاسوسی در خیابان طالقانی تهران آغاز شد.
دانش آموزان ماکتهای موشک فتاح، قائم، خیبر شکن، خرمشهر و دیگر موشکهای قاره پیمای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به صورت نمادین در دست دارند تا قدرت دفاعی کشور خود را به آمریکای جهانخوار نشان دهند.
همزمان با تهران اجتماع مردمی و ضد استکباری با محوریت جوانان و نوجوانان در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار می شود.
همچنین زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس کشور ـ شامل نزدیک به ۱۲۰ هزار مدرسه ـ نواخته شد و مدیران و معلمان با تبیین موضوع استکبارستیزی برای دانشآموزان، مشارکت فعال خواهند داشت.
برای تسهیل حضور مردم، دانشآموزان و دانشجویان، هماهنگیهای لازم با شهرداری تهران، مترو و اتوبوسها انجام شده و شیفتهای اضافه برای راحتی تردد در نظر گرفته شده است. ایستگاههای فرهنگی و خدماتی، امدادی، آتشنشانی، هلالاحمر و سایر مجموعهها نیز در طول مسیر مراسم آماده خدمترسانی خواهند بود.
شعار گرامیداشت ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» اعلام شده است.
حضور محمدباقر قالیباف در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صبح امروز در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان که با حضور اقشار، اصناف، دانشجویان و دانشآموزان در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، حضور پیدا کرد.
در این مراسم اقشار مختلف مردم در حین راهپیمایی با رئیس مجلس بدون واسطه گفتگو کردند و مسائل و مشکلات موجود در جامعه را نیز با وی در میان گذاشتند.