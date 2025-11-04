تولید ۵۰ هزار محصول در شرکت های زیرمجموعه وزارت علوم

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال ملی نماینده مردم قم در مجلس از وی ضمن تشکر از نماینده سوال کننده، سوال را نه تنها یک سوال ملی بلکه بین المللی خواند و گفت: همه دنیا درگیر این چالش هستند که چگونه بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کنند و تنها مشکل ما نیست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در بهترین دانشگاه های دنیا با بالاترین سطح ارتباطات با جامعه همچنان این موضوع رضایت بخش نیست، اضافه کرد: در کشور ما نیز کتاب های فراوانی درباره اینکه چگونه می توان بین دانشگاه و جامعه ارتباط برقرار کرد به چاپ رسیده است که نشان می دهد مسئله مهم و پیچیده ای است ضمن اینکه دغدغه ای است که رهبر معظم انقلاب پیش از همه به آن پرداختند و از چند دهه پیش این موضوع را مطرح کردند.

سیمایی صراف با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب پیش و بیش از همه در موضوع علم پیشرو هستند، اضافه کرد: مسئله رابطه دانشگاه با صنعت، نقش دانشگاه در حل مسئله و شرکت های دانش بنیان محصول سیاستگذاری و ایده های مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه عنوان کرد: وقتی می خواهیم عملکرد دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت را بسنجیم باید کل نهاد علم را ارزیابی کنیم. در کشور ما تا سال ۵۷ ماموریت اصلی دانشگاه آموزش بود و اسم وزارتخانه هم وزارت آموزش عالی بوده است اما در دهه ۷۰ کشور متوجه شد که ماموریت دانشگاه تنها آموزش نیست و به درستی هم اسم وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کرد و هم ماموریت های آن طبق قانون اهداف اصلاح شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: کشور افتخار می کند که از سال ۵۷ به بعد تحقیقات و پژوهش به ماموریت های دانشگاه اضافه شد لذا بعد از انقلاب است که شاهد شکل گیری پژوهشگاه و چاپ مجله و مقامات علمی و پژوهشی هستیم. بعدها فناوری هم اضافه می شود و در انتهای زنجیره نهاد علم شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری تاسیس می شود. بنابراین وقتی می خواهیم ارزیابی کنیم که نهاد علم یعنی مجموعه آموزش، پژوهش و فناوری کشور چه می کند؛ باید در انتهای این زنجیره دستاورد پارک های علم و فناوری را ارزیابی کنیم.

سیمایی صراف گفت: ما در بخش پارک های علم و فناوری حداکثر ۱.۳ همت هزینه کرده ایم و حداقل ۱۲۹ همت درآمد داشته ایم بنابراین علاوه بر اینکه میلیاردها دلار صرفه جویی ارزی شده است، ۵۰ هزار محصول در شرکت های زیرمجموعه وزارت علوم تامین می کنیم که ۲ هزارتای آن محصول تحریمی و ۷۰۰ تای آن محصولی است که امسال برای اولین بار تولید شده است؛ آن هم محصولاتی که اگر نهاد علم تولید نکند باید در این دوره تحریمی به سختی از خارج وارد کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مقام معظم رهبری بر تولید علم تاکید دارند اما مسلما تولید علم بدون تحقیق، پژوهش و انتشار علم اتفاق نمی افتد. اگر قرار است رتبه دانشگاه ها طبق برنامه هفتم پیشرفت از ۱۷ به ۱۴ برسد، بدون پژوهش و انتشار اتفاق نمی افتد. در همان بهترین دانشگاه های دنیا که نماینده سوال کننده به درستی به میزان انتشار مقالات اشاره کرد، میانگین انتشار مقاله ۴ است؛ یعنی هر استاد به طور میانگین ۴ مقاله دارد اما در کشور ما این عدد ۹ دهم است که طبق تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت باید آن را به ۱.۵ برسانیم.

وی با بیان اینکه ما در دنیا فقط ۲ درصد علم را تولید می کنیم و در ۹۸ درصد مصرف کننده ایم، تصریح کرد: بنابراین اتفاقا باید بر مبنای دانش حرکت کنیم و تحقیق داشته باشیم.

سیمایی صراف با اشاره به کلیپی از تولیدات شرکت های زیر مجموعه وزارت علوم که در صحن منتشر شد، عنوان کرد: این همان بخش ارتباط آموزش با صنعت است که خروجی و برون داد آن فناوری می شود و در دانشگاه اتفاق می افتد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام اینکه اشکال نماینده سوال کننده راجع به آئین نامه ارتقاء هیات علمی دانشگاه ها را قبول دارم، تصریح کرد: از مهم ترین موضوعاتی که دغدغه بنده از روز اول حضور در وزارت علوم بوده اصلاح آئین نامه ارتقاء بعد از حدود ۸ سال است، در گذشته ارتقا تنها از طریق مقاله اتفاق می افتاده است اما طبق اصلاحی که ما انجام دادیم استاد امروز تنها از طریق مقاله ارتقا پیدا نمی کند بلکه می تواند از راه آموزش یا آموزش و پژوهش توامان یا فناوری ارتقا پیدا کند به این ترتیب اگر استادی در دانشگاه به عنوان مثال یک دستگاه یا واکسن یا محصول دیگری تولید کند که کشور را از یک بحران یا چالش نجات دهد یا اثربخشی اجتماعی داشته باشد، می تواند به درجه استاد تمامی برسد.

وی با اشاره به آنچه که در ۱۳ ماه گذشته در وزارت علوم در ارتباط با حل مسائل کشور در دانشگاه ها اتفاق افتاده است، عنوان کرد: ما در حال حاضر ۳۰ هزار هیات علمی تحت پوشش وزارت علوم داریم که تا سال ۱۴۰۳، ۱۱ هزار قرارداد با بخش صنعت داشتند اما الان به ۱۳ هزار قرارداد رسیده است یعنی به ازای هر ۲.۳ دهم نفر عضو هیات علمی یک قرارداد با صنعت در حوزه های دفاعی، نفت و گاز، مهندسی پزشکی، انرژی و ... داریم که قابل افتخار است.

سیمایی صراف ادامه داد: علاوه بر این ۷۲ ماموریت استانی به دانشگاه ها برای حل چالش های استانی با تشخیص استانداران دادیم و تاکنون ۱۸ طرح ملی سازمان برنامه بودجه در ماموریت ملی به دانشگاه ها قطعی شده است، این مسائل علاوه بر مسائلی است که خود رئیس جمهور برای حل برخی چالش های ملی مانند موضوع آب به دانشگاه ها محول کرده است؛ لذا ما به دنبال تولید مقاله نیستیم بلکه می خواهیم مسائل کشور حل شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: در همین وضعیت مالی دانشگاه که همه از آن اطلاع داریم بیش از ۲ هزار هیات علمی ما برای فرصت علمی در بخش صنعت حاضر شده اند یعنی از وزارت علوم حقوق می گیرند و تحقیق و توسعه بخش صنعت را انجام می دهند. همچنین با پشتوانه مجلس و قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان که دسترسی بسیار مهمی برای ارتباط با صنعت ایجاد کرده است، در صنایع مختلف از جمله فولاد مبارکه، تراکتورسازی و نفت بهران، شخصا با همراهی روسای دانشگاه حاضر شده و ارتباط بین صنعت و دانشگاه را عملی کرده ایم.

سیمایی صراف با اشاره به تحول وزارت علوم در ارزیابی دانشگاه ها هم، عنوان کرد: پیش از این آموزش و پژوهش به عنوان معیار ارزیابی دانشگاه ها محسوب می شد اما ما میزان جذب اعتبار مالیاتی یعنی میزان ارتباط با صنعت را به عنوان یک معیار مهم در ارزیابی دانشگاه ها قرار داده ایم؛ بنابراین ممکن است به زودی سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه ها تغییر کند و یک دانشگاه در یک استان محروم یا شهرستان کمتر برخوردار در رتبه بالاتری از یک دانشگاه بزرگ قرار گیرد زیرا در رتبه بندی آن مسئولیت اجتماعی اثرگذاری دانشگاه در حل چالش ها و جذب اعتبار مالیاتی براساس ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان قرار داده ایم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان تاب آوری مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را محصول اعتماد مردم به اقتدار بخش نظامی و علمی کشور خواند و گفت: علاوه بر رهبری مقام معظم رهبری و اقتدار نظامی، مردم به علمی که پشت صنعت موشکی و دفاعی پیشرفته ما وجود داشت اعتماد کرده و به تاب آوری رسیدند.

