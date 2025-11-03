خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز استان خوزستان:

برخورد جدی با خودرو‌های شوتی به منظور جلوگیری از حمل کالا‌های قاچاق صورت گیرد

دادستان مرکز استان خوزستان بر لزوم اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پایش تصویری شناور‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی و اقدامات بازدارنده برای ساماندهی خودرو‌های شوتی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، امیر خلفیان  در جلسه‌ای با محوریت ساماندهی خودرو‌های تیزرو موسوم به شوتی، که با حضور حمید ناصری و علی بیرانوند، معاونین دادستان مرکز استان، و مدیران سازمان‌های مرتبط برگزار شد، بر لزوم اقداماتی جدی برای برخورد با این خودرو‌ها به منظور جلوگیری از حمل کالا‌های قاچاق و غیرمجاز تأکید کرد. 

وی با اشاره به اهمیت شناسایی و تفکیک کالا‌های ملوانی از قاچاق اظهار کرد: شناور‌هایی که در بنادر استان فعالیت می‌کنند باید با رعایت ضوابط، کالا‌های ملوانی را به صورت درست تخلیه کنند و این کالا‌ها به بازار‌های استان وارد شود.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا افزود: فراجا باید به‌صورت مستمر آمار و بانک اطلاعاتی از خودرو‌های تیزرو یا شوتی تهیه کرده و ماهانه این اطلاعات را به مراجع قضایی ارسال کند. 

خلفیان خاطر نشان کرد: پایش تصویری شناور‌ها برای نظارت بر تخلیه کالا‌های ملوانی ضروری است و می‌تواند مانع ورود کالا‌های قاچاق شود.

وی تصریح کرد: کالا‌های ملوانی باید دارای شناسه باشند تا روند تشخیص و تفکیک آنها از کالای قاچاق تسهیل شود و این اقدام می‌تواند در جلوگیری از ورود اقلام غیرمجاز به استان تأثیرگذار باشد.

خلفیان در ادامه بر ضرورت تدوین رویکرد‌های هماهنگ در اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: برداشتن موانع و چالش‌های موجود یکی از مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت خودرو‌های شوتی و مدیریت این معضل است.

در این جلسه، معاونین دادستان و مدیران سازمان‌های مرتبط، ضمن بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پیرامون ساماندهی خودرو‌های شوتی، بر اهمیت همکاری‌های بین‌سازمانی برای مقابله با معضلات ناشی از قاچاق کالا تأکید کردند.

 

