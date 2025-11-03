به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزارت دادگستری میزبانی نشستی بود که با حضور نمایندگانی از وزارت­خانه­‌ها و دستگاه‌­های ذیربط به بحث و بررسی در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» پرداخته شد.

در این نشست پیشنهادات اصلاحی و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مسئول در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» برای طرح در سند اصلی اخذ و مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین مقرر شد با هدف پیگیری حق بر دسترسی شهروندان به غذای سالم و ایمن، برنامه‌های اقدام سند مذکور از منظر حقوق شهروندی مورد پیگیری قرار گرفته و نظارت و پایش مداوم بر عملکرد دستگاه‌های متولی به صورت جدی صورت پذیرد.

