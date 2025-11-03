خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد:

نشست بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور»

نشست بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور»
کد خبر : 1708684
لینک کوتاه کپی شد.

نشست بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست تخصصی هم‌اندیشی بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزارت دادگستری میزبانی نشستی بود که با حضور نمایندگانی از وزارت­خانه­‌ها و دستگاه‌­های ذیربط به بحث و بررسی در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» پرداخته شد.

در این نشست پیشنهادات اصلاحی و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مسئول در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «سند ملّی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» برای طرح در سند اصلی اخذ و مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین مقرر شد با هدف پیگیری حق بر دسترسی شهروندان به غذای سالم و ایمن، برنامه‌های اقدام سند مذکور از منظر حقوق شهروندی مورد پیگیری قرار گرفته و نظارت و پایش مداوم بر عملکرد دستگاه‌های متولی به صورت جدی صورت پذیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ