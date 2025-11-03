یک دیپلمات بازنشسته گفت: ممکن است طرف آمریکایی آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده باشد اما سفری به عمان صورت گرفته تا پیامی را به آمریکا بدهند و بگویند اگر میخواهید با ما مذاکره کنید، ما آمادگی داریم، اما شرط ما این است که غنیسازی خود را حفظ کنیم. در رابطه با برنامه موشکی نیز آمادگی برای گفتوگو نداریم. ضمن اینکه مذاکرات، همانطور که وزیر خارجه گفتند، باید غیرمستقیم باشد، این سناریو احتمال بیشتری دارد.
عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلیتیک در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مبنی بر کانالهای انتقال پیام میان ایران و آمریکا و مطرح شدن مصر و عمان به عنوان میانجی برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت: در این مسئله زمانی که آقای روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، به عمان رفتند و توییتی منتشر کردند که در آن نوشتند مذاکرات موفقی داشتیم، شایعات اوج گرفت. سپس یک روزنامه عراقی که معمولاً خبرهای زرد منتشر میکند، به این مسئله دامن زد. بعد از آن وزیر خارجه و برخی از رسانههای داخلی در این رابطه اظهارنظر کردند.
وی افزود: رسانههای داخلی اعلام کردند که سفر آقای روانچی به عمان به این علت بوده که پیامی از آمریکا رسیده است و آقای عراقچی و برخی رسانههای دیگر هم این موضوع را تکذیب کردند. اما بعد از همه اینها، خانم مهاجرانی، سخنگو، اعلام کردند که پیامهایی از سوی آمریکا دریافت شده است.
تکذیب وزارت خارجه با حرف خانم سخنگو همخوانی ندارد
وی ادامه داد: اگر واقعا وزارت خارجه پیامی دریافت کرده که این خود یک تناقض را نشان میدهد. یعنی آن چیزی که از سوی برخی رسانهها در قالب منابع آگاه وزارت خارجه تکذیب شده بود، با این حرف خانم مهاجرانی همخوانی ندارد. ایشان گفتند که در جلسات مطبوعاتی بعدی توضیحات بیشتری ارائه خواهند داد.
ایران برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است
این کارشناس ارشد سیاست خارجی ایران با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که پیامی از طریق کانالهایی غیر از عمان برای ایران ارسال شده باشد، عنوان کرد: ممکن است طرف آمریکایی آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده باشد اما سفری به عمان صورت گرفته تا پیامی را به آمریکا بدهند و بگویند اگر میخواهید با ما مذاکره کنید، ما آمادگی داریم، اما شرط ما این است که غنیسازی خود را حفظ کنیم. در رابطه با برنامه موشکی هم آمادگی برای گفتوگو نداریم. ضمن اینکه مذاکرات، همانطور که وزیر خارجه گفتند، باید غیرمستقیم باشد، این سناریو احتمال بیشتری دارد.
احتمالا از کانال سوئیس پیامهایی برای ایران ارسال شده است
فرجیراد در خصوص کانالهایی که ممکن است پیام آمریکا را به ایران رسانده باشند، اظهار کرد: اگر بخواهیم این تناقضی که در داخل به وجود آمده را حل کنیم، باید به این موصوع فکر کنیم که ممکن است که اصلاً این پیام از سوی عمانیها نیامده باشد، بلکه از طریق مثلاً سوئیس یا کانالهای دیگر مانند مصر ارسال شده باشد. البته من احتمال کانال سوئیس را بیشتر میدانم. بعد از این ممکن است ایران بخواهد دوباره گفتوگوها را از طریق کانال عمان انجام دهد البته به شرط اینکه آمریکا شروط ایران را بپذیرد، گفتوگوها را از طریق کانال عمان انجام دهد. وزیر خارجه عمان هم در مصاحبهای اعلام کرد که باید مذاکرات ایران و آمریکا هر چه زودتر آغاز شود. ضمن اینکه از کشورهای عربی و کشورهای خلیج فارس هم دعوت کرد که نباید ایران بیش از این در انزوا قرار بگیرد و باید در این مسئله دخالت کنند.
گروسی تایید کرده که ایران به سمت سلاح هستهای حرکت نکرده است
وی درباره برخی اظهارات کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولین سابق در خصوص لزوم ساخت بمب هستهای در ایران و تاثیر این سخنان در فضای بینالملل بیان کرد: نظر افراد، نمایندهها یا شخصیتهای سابق از منظر جامعه جهانی برای مسئله هستهای ایران خیلی ملاک قرار نمیگیرد. از طرفی مقامات رسمی، مانند رئیسجمهور، وزارت خارجه، وزیر خارجه یا دبیر شورای عالی امنیت ملی، باید در این رابطه صحبت کنند که البته در مورد ساخت بمب اتم صحبتی نداشتهاند یا باید آژانس، به ویژه آقای گروسی، تأیید کنند که آقای گروسی هم در یکی دو روز اخیر مصاحبههایی داشته و گفته ایران به سمت سلاح هستهای حرکت نکرده است. بنابراین این اظهارات، ملاکی برای آنها محسوب میشود.
غربیها میدانند ایران به دنبال سلاح هستهای نیست
این استاد روابط بینالملل گفت: برخی شخصیتهای سابق بیشتر میمیگویند ما توانایی تولید سلاح هستهای را داریم، اما نمیخواهیم دنبالش برویم. حالا برخی افراد، مانند برخی نمایندگان یا برخی از افراد نظامی که مسئولیت چندانی هم ندارند، مصاحبههای نادری انجام دادهاند که ما باید سلاح هستهای داشته باشیم یا نامههایی نوشتهاند. با این حال نمیخواهم بگویم هیچ تأثیری ندارد، اما ملاک ارزیابی طرف غربی، حالا چه آمریکایی و چه اروپایی، این صحبتها قرار نمیگیرد. خود آنها میدانند و اطلاعات دارند. آژانس به آنها اطلاعات میدهد که ایران با ۶۰ درصد غنیسازی اکنون توانایی تولید سلاح هستهای را دارد اما مقالاتی که نخبگان تحقیقاتیشان مینویسند یا برخی از مقاماتشان نظر میدهند، این است که ایران اکنون دنبال سلاح هستهای نیست.