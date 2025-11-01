بررسی درخواست نمایندگان مجلس درخصوص استنکاف از اجرای قانون توسط وزارت میراث فرهنگی در کمیسیون فرهنگی

به گزارش ایلنا، برنامه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری به شرح زیر است»

یکشنبه (۱۱ آبان‌ماه) :

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش کمیته راهبری برنامه هفتم در خصوص بررسی اجرای عملکرد دستگاه‌ها در احکام مرتبط با حوزه فرهنگ در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور ارائه گزارش عملکرد این معاونت بنیاد شهید

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از رئیس کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه گزارش عملکرد این کمیته ملی

سه‌شنبه (۱۳ آبان‌ماه) :

- جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس و هیأت تحقیق و تفحص «از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال ۱۳۹۵ تا پایان تیرماه ۱۴۰۳»

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص «استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بحث و بررسی در مورد طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند.

در همین راستا کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس، روز یکشنبه (۱۱ آبان‌ماه) در جلسه‌ای به بررسی نقش آموزش عالی در اشتغال به هنگام جوانان می‌پردازد.

همچنین کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه سلسله جلسات درخصوص اجرای قوانین مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در جلسه روز دوشنبه (۱۲ آبان‌ماه) خود بررسی اجرای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در دستور کار دارد.

