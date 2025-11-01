بازدید اعضای کمیسیون قضایی از پلیس مواد مخدر

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۲،۱۱ و ۱۳ آبان ماه) برگزار می‌شود.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

- بازدید از پلیس مواد مخدر

- جلسه نظارتی

- ادامه بررسی اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی

- بررسی طرح نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

