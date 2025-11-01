این هفته صورت میگیرد؛
بازدید اعضای کمیسیون قضایی از پلیس مواد مخدر
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هفته جاری با حضور در ستاد فرماندهی پلیس مبارزه با مواد مخدر نشست مشترکی با مقامات آن خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه (۱۲،۱۱ و ۱۳ آبان ماه) برگزار میشود.
دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:
- بازدید از پلیس مواد مخدر
- جلسه نظارتی
- ادامه بررسی اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی
- بررسی طرح نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.