خبرگزاری کار ایران
جهاد نهاجا برای دفاع از مرز‌های هوایی ایران مایه افتخار است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: کارکنان این پایگاه در دفاع از مرز‌های هوایی کشور به‌خصوص ایجاد امنیت در استان خراسان جنوبی و شرق کشور، مشغول خدمت هستند و این همت ارزشمند مایه افتخار نیروی هوایی ارتش است.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» به‌همراه حجت‌الاسلام بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا با حضور در پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند از بخش‌های مختلف عملیاتی و پشتیبانی این پایگاه بازدید کرد و در جریان توان رزمی، آمادگی کارکنان و مأموریت‌های در حال اجرای این یگان قرار گرفت.

امیر سرتیپ واحدی در جریان این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این پایگاه، اظهار داشت: کارکنان خدوم پایگاه شهید حسینی بیرجند، با روحیه‌ای بالا و انگیزه‌ای جهادی در مسیر حفظ امنیت و دفاع از مرز‌های هوایی کشور به‌خصوص ایجاد امنیت در استان خراسان جنوبی و شرق کشور، مشغول خدمت هستند و این همت ارزشمند مایه افتخار نیروی هوایی ارتش است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه، ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، مجتمع مسکونی ۲۸ واحدی این پایگاه را افتتاح کرد.

