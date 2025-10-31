استاندار تهران خبر داد
بهرهبرداری از پروژه انتقال آب از سد لار تا سال آینده
استاندار تهران گفت: بر پروژه انتقال آب از سد لار و از شرق استان تهران متمرکز هستیم و امیدواریم تا سال آینده این پروژه به افتتاح و بهره برداری برسد.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای انتقال آب به استان تهران اظهار کرد: برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی در بحث تامین آب پایدار در استان تهران داریم؛ یکی از پروژههای مهمی که در شش ماه گذشته تمرکز جدی دولت، وزارت نیرو و استانداری تهران و البرز را به دنبال داشت، انتقال آب طالقان بود که خوشبختانه سومین مرحله آن همین چند روز پیش به اتمام رسید. این پروژه حدوداً ۱۶۰ میلیون متر مکعب سالانه تامین آب استان را تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما بر دومین پروژه متمرکز هستیم که آن هم انتقال آب از سد لار و از شرق استان تهران است که امیدواریم تا سال آینده این پروژه هم به افتتاح و بهره برداری برسد.
استاندار تهران تاکید کرد: سالانه ۱۷۰ میلیون متر مکعب هدر رفت سد لار است که از طریق تونل ۲۸ کیلومتری که انشاءالله به سد لتیان حفر میشود، این حجم از آب به شبکههای آب استان منتقل خواهد شد.