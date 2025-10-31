به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های انتقال آب به استان تهران اظهار کرد: برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی در بحث تامین آب پایدار در استان تهران داریم؛ یکی از پروژه‌های مهمی که در شش ماه گذشته تمرکز جدی دولت، وزارت نیرو و استانداری تهران و البرز را به دنبال داشت، انتقال آب طالقان بود که خوشبختانه سومین مرحله آن همین چند روز پیش به اتمام رسید. این پروژه حدوداً ۱۶۰ میلیون متر مکعب سالانه تامین آب استان را تامین خواهد کرد.