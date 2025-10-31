پیام تبریک سخنگوی دولت به مناسبت قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در پی قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
«قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازیهای آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانهای درخشان از اراده، ایمان و توان بیبدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قلهها، هیچ مانعی وجود ندارد.
اینجانب، صمیمانهترین تبریکات دولت و ملت را به شما دلاوردختران ایران، کادر فنی محترم و خانوادههای صبورتان ابلاغ میکنم. شما مایه فخر و مباهاتید.
همواره در اوج باشید و درخشان!»