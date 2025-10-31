پیام تبریک سخنگوی دولت به مناسبت قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان

در این پیام آمده است:

«قهرمانی تاریخی تیم ملی هندبال دختران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان و کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران، نشانه‌ای درخشان از اراده، ایمان و توان بی‌بدیل بانوان ایران زمین است. شما ثابت کردید که برای درخشش و رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد.

اینجانب، صمیمانه‌ترین تبریکات دولت و ملت را به شما دلاوردختران ایران، کادر فنی محترم و خانواده‌های صبورتان ابلاغ می‌کنم. شما مایه فخر و مباهاتید.

همواره در اوج باشید و درخشان!»