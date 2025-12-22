هاشمی در گفتوگو با ایلنا:
خلق ایدههای جدید و ارائه خدمات با کیفیت به مردم فقط از عهده بخش خصوصی برمیآید
وزیر ارتباطات گفت: باور ما این است که بحث نوآوری، بحث خلق ایدههای جدید و ارائه سرویس و خدمات با کیفیت به مردم فقط از عهده بخش خصوصی برمیآید.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با اقدامات وزارت ارتباطات در زمینه هوشمندسازی شهرها و ارتقای سطح رفاهی در این زمینه گفت: آنچه در حوزه مأموریتی ما است، این است که بتوانیم زیرساختهای ارتباطی را با سرعت قابل قبولی در شهرها توسعه دهیم. مشخصاً نسل پنجم تلفن همراه هم یکی از کارکردهای ویژهاش بحث هوشمندسازی است.
وی ادامه داد: ما برای بحث خدمات شهری و خدماتی که بالا یا روی این زیرساختها قرار میگیرد، به جد قائل به ورود جدی به بخش خصوصی هستیم. یک جایی نیاز است که ما تسهیل کنیم، آمادهایم که کمک کنیم و مسیر را باز کنیم، اما واقعاً مداخله نمیکنیم.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که شما هم مانند سایر ارکان دولت قصد انتخاب مشاور نسل زد دارید، گفت: با کمال میل و افتخار.