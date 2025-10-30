به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با الجزیره اظهار کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خوبی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است.

بقائی تصریح کرد که پیامدهای اظهارات فاجعه آمیز گروسی زمینه ساز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود.

وی گفت: گروسی از ابراز نظرات بی‌اساس در خصوص برنامه هسته‌ای ما اجتناب کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز ادعا کرد که ایران در حال حاضر به‌طور فعال غنی‌سازی انجام نمی‌دهد، اما در اطراف محل نگهداری ذخایر اورانیوم، تحرکاتی مشاهده شده است.

به‌گزارش ایرنا، گروسی طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ادعا کرد: با این حال، مواد هسته‌ای غنی‌شده ۶۰ درصدی هنوز در ایران است. و این یکی از نکاتی است که ما در حال بحث در مورد آن هستیم زیرا باید به آنجا برگردیم و تایید کنیم که این مواد آنجا هستند و به هیچ کاربرد دیگری منحرف نمی‌شوند. این بسیار بسیار مهم است.

او در ادعایی بدون ارائه مدارک خاصی عنوان کرد: با این حال، بازرسان شاهد تحرکاتی در اطراف محل‌های نگهداری ذخایر بوده‌اند. بدون دسترسی بیشتر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجبور شده به تصاویر ماهواره‌ای بسنده کند که فقط می‌توانند اطلاعات محدودی را نشان دهند.

