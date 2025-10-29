امیر رئیسیان در شبکه ایکس نوشت:
حکم اعدام شریفه محمدی به حبس درجه یک تبدیل شد
وکیل شریفه محمدی در شبکه ایکس نوشت: با تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه حکم اعدام خانم شریفه محمدی با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه فعلا خطر بروز فاجعه برطرف شد ولی کماکان از طریق اعاده دادرسی و یا اعمال ماده 477 پیگیر هستیم که محکومیت ایشان نقض شود و ایشان از اتهام بغی تبرئه شود.