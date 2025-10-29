خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر رئیسیان در شبکه ایکس نوشت:

حکم اعدام شریفه محمدی به حبس درجه یک تبدیل شد

حکم اعدام شریفه محمدی به حبس درجه یک تبدیل شد
کد خبر : 1706915
لینک کوتاه کپی شد.

وکیل شریفه محمدی در شبکه ایکس نوشت: با تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه حکم اعدام خانم شریفه محمدی با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت:  با تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه حکم اعدام خانم شریفه محمدی   با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه فعلا خطر بروز فاجعه برطرف شد ولی کماکان از طریق اعاده دادرسی و یا اعمال ماده 477 پیگیر هستیم که محکومیت ایشان نقض شود و ایشان از اتهام بغی تبرئه شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ