اعلام جرم علیه تهیه‌کننده و مجری برنامه منتشرکننده ادعا‌های غیر مستند فائزه هاشمی

اعلام جرم علیه تهیه‌کننده و مجری برنامه منتشرکننده ادعا‌های غیر مستند فائزه هاشمی
در پی انتشار ادعا‌های غیر مستند فائزه هاشمی در برنامه‌ای اینترنتی، علیه تهیه‌کننده و مجری این برنامه اعلام جرم شد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار ادعا‌های غیر مستند فائزه هاشمی در یک برنامه اینترنتی، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی علیه مصاحبه کننده، علیه تهیه‌کننده و مجری این برنامه نیز اعلام جرم شد.

گفتنی است، انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او و عوامل برنامه ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده در این برنامه، روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد که به همین علت مقام قضایی تشکیل پرونده داده و نامبردگان برای ادای توضیحات به دادسرا فراخوانده شده‌اند.

انتهای پیام/
