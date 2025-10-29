خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت یک هفته‌ای رئیس‌جمهور پزشکیان برای ارائه برنامه عملیاتی بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان

فرصت یک هفته‌ای رئیس‌جمهور پزشکیان برای ارائه برنامه عملیاتی بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان
کد خبر : 1706890
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان خواست تا ظرف مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شامگاه سه‌شنبه ششم آبان ۱۴۰۴، نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان و میزان تحقق اهداف و مأموریت‌های این دو نهاد آموزش عالی، با هدف ارائه راهکارهای کارآمدسازی و اثربخش‌تر کردن فعالیت‌های آن‌ها، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه، پس از ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد و اقدامات دانشگاه پیام نور، رئیس‌جمهور با اشاره به مأموریت‌های اولیه این دانشگاه اظهار داشت: مجموع عملکرد دانشگاه پیام نور در سال‌های پس از تأسیس نشان می‌دهد که ایده شکل‌گیری و مأموریت‌های آن در ابتدا بسیار مترقی و آینده‌نگرانه طراحی شده بود، اما در ادامه مسیر از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و رسالت بنیادین آن به طور کامل محقق نشده است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر نقش پیشرو دانشگاه‌ها در فرآیند توسعه کشور افزود: اگر دانشگاه‌ها پیشتاز نوآوری، تحول و توسعه نباشند، از هیچ نهاد دیگری نمی‌توان چنین انتظاری داشت. آموزش باید در خدمت توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم قرار گیرد، نه اینکه به عنوان ساختاری ایستا و پرهزینه باقی بماند.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست دولت در زمینه سامان‌دهی آموزش عالی کشور گفت: رویکرد دولت، تجمیع ظرفیت‌ها، فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان است. در حال حاضر، بسیاری از فضاهای دانشگاهی اثربخشی لازم را ندارند و در برخی موارد، تعداد کارکنان اداری و اجرایی از جمعیت دانشجویی آن مؤسسات بیشتر است. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به شکل کارآمدتری استفاده کنیم، شاهد ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضرور خواهیم بود.

دکتر پزشکیان در ادامه ادغام، هم‌افزایی و بهره‌برداری بهینه از امکانات و ظرفیت‌ها را یکی از راهکارها موثر در زمینه کارآمدسازی نهادهای آموزش عالی در کشور دانست و تصریح کرد: هدف اصلی ما بازگشت دانشگاه‌ها به مأموریت‌های اصیل خود با تکیه بر نوآوری، فناوری‌های نوین و روش‌های آموزشی متناسب با تحولات جهانی است. در دنیای امروز که به سرعت به سمت هوش مصنوعی و فناوری‌های نو حرکت می‌کند، ادامه دادن با شیوه‌های سنتی و منسوخ، قابل قبول نیست.

در این جلسه، رئیس‌جمهور از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان خواست تا ظرف مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ