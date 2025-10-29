خبرگزاری کار ایران
به گفته رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور:

رکورد تماس با سامانه "فواد" توسط مردم شکسته شد

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت: در هفته گذشته رکورد تماس با سامانه (فواد) توسط مردم شکسته شد و اصلاح نظام اداری در کشور براساس نگاه مردم، صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشبه ۷ آبان، درباره سامانه فوریت‌های اداری یا (فواد)، توضیحاتی ارائه داد و گفت: در سه استان تهران، البرز و قزوین این سامانه شروع به فعالیت کرده است و در هفته گذشته رکورد استفاده از این سامانه، توسط مردم، شکسته شد. مردم معمولا در چند زمینه، شکایت داشتند، اول کارنکردن سامانه‌های گویا در دستگاه‌های اجرایی، عدم تکریم مردم توسط دستگاه‌های اجرایی یا همان احترام نگذاشتن به مردم توسط برخی از این دستگاه‌ها و مورد اصلی هم همین نکته است که اصلاح نظام اداری در کشور براساس نگاه مردم، صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در ادامه به برخی راهکارها برای رفع نگرانی و شکایت‌های مردم اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گوییم نگاه مردم مهم است؛ یعنی اگر لازم باشد مقرری می‌گذاریم، اگر نیاز باشد قانون وضع می‌کنیم و اگر قرار باشد تشویقی یا آموزش بدهیم، همین کار را می‌کنیم. برای نمونه یکی از موارد را که تاکید داریم این است که در وقت اداری نباید وعده‌های غذایی مثل صبحانه‌خوردن، انجام شود و جدا از این مورد عدم اخذ کپی مدارک دولتی است. بانک‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی به‌هیچ وجه نباید کپی مدارک هویتی افراد را اخذ کنند، چرا که این ارگان‌ها دسترسی آنلاین به اداره ثبت‌احوال و سامانه‌های احراز هویتی دارند.

