جزئیات فیلم منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با سرقت مسلحانه از طلافروشی با لباس پلیس

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه نافرجام از یک واحد طلافروشی در شهر کوهنانی استان لرستان، امین رومیانی؛ رئیس دادگاه عمومی بخش کوهنانی توضیحاتی را مطرح کرد و گفت: به اطلاع عموم می‌رسد که این حادثه در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری در استان لرستان رخ داده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فردی با استفاده از ماسک سیلیکونی و لباس مشابه نیرو‌های انتظامی، با سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت مغازه طلافروشی کرده و وارد آن شده است. با این حال، به دلیل نقص فنی و قفل شدن سلاح، عملیات سرقت ناکام مانده و فرد مهاجم از محل متواری شده است.

رومیانی بیان کرد: پرونده این حادثه با شکایت خصوصی و پیگیری ضابطان قضایی در دادگستری کوهنانی مطرح و به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، متهم اصلی و همدستان وی ظرف کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات لازم، قرار تأمین مناسب برای متهمان صادر و آنان به بازداشتگاه منتقل شدند. نهایتاً در کمتر از یک ماه، احکام بدوی صادر و برای تمامی متهمان متناسب با جرایم ارتکابی، مجازات تعیین شد. فردی که اقدام به تیراندازی کرده بود، صرفاً به‌منظور عدم شناسایی از لباس نیروی انتظامی استفاده کرده و هیچ‌گونه رابطه استخدامی یا وابستگی سازمانی با این نهاد نداشته است.

