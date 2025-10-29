هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو پرونده اصراری حقوقی را بررسی کرد
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت و خلع ید و احراز وقفیت از اراضی منابع ملی با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عمومی روز سه شنبه ۶ آبان ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذینفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده شد.
در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.