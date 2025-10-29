خبرگزاری کار ایران
هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است

وزیر نفت گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

وی افزود: با سرد شدن هوا مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تلاش شده است حجم گاز تولیدی افزایش یابد و در طول یک‌سال گذشته میزان گاز تحویلی به شبکه تا حدود ۶.۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، باید تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌ها را هم مدیریت کنیم.

وزیر نفت بیان کرد: در نیروگاه‌های گازی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر ذخایر نیروگاهی گازوئیل و نفت گاز داریم.

 

