به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

وی افزود: با سرد شدن هوا مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تلاش شده است حجم گاز تولیدی افزایش یابد و در طول یک‌سال گذشته میزان گاز تحویلی به شبکه تا حدود ۶.۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، باید تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌ها را هم مدیریت کنیم.

وزیر نفت بیان کرد: در نیروگاه‌های گازی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر ذخایر نیروگاهی گازوئیل و نفت گاز داریم.

