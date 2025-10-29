بقائی حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از درگیریهای مسلحانه در شهر فاشر مرکز ولایت دارفور شمالی سودان، تخریب زیرساختها و کشتار مردم بیگناه در این شهر را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار نسبت به برخی تحرکات خطرناک برای تجزیه مجدد سودان، بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.