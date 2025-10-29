بقائی حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از درگیری‌های مسلحانه در شهر فاشر مرکز ولایت دارفور شمالی سودان، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه در این شهر را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار نسبت به برخی تحرکات خطرناک برای تجزیه مجدد سودان، بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.

انتهای پیام/