به گزارش ایلنا، عباسی کالی طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبانماه )مجلس شورای اسلامی، با سلام و درود به ملت شریف ایران و تقدیر از زحمات پرستاران کشور، اظهار کرد: موضوعی که در نخستین نطقم در مجلس مطرح کرده بودم را امروز دوباره یادآور می‌شوم؛ مسئله رفع تداخلات اراضی که جان مردم شمال کشور را در اختیار گرفت. متأسفانه هنوز برای برخی مسئولان دارای اهمیت لازم نیست.

وی افزود: رفع تداخلات، یعنی جان بخشیدن به نگاهبانان منابع طبیعی و درختان هیرکانی، جنگل های ارسبارانی. انتظار می‌رود وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ برای حفظ حیات مدنی این عزیزان، این موضوع را در اولویت بررسی و اقدام قرار دهند.

عباسی کالی ادامه داد: رانش زمین در میان‌بند البرزکوه، خطر جدی مردم روستاهای فلورد و شهر پول‌سفید را تهدید می‌کند و اهالی این مناطق شب‌ها با بیم و اضطراب از مرگ به خواب می‌روند. این موضوع را بارها با مسئولان محترم از جمله وزیر کشور، دکتر مومنی، دکتر ساجدنیا و دکتر پورمحمدی در میان گذاشته‌ایم. ما مسئولیم نسبت به نفس و حیات مردممان و باید این مسئله در اولویت دولت قرار گیرد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس همچنین خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور استخدامی و وزیر آموزش و پرورش گفت: نمی‌دانم چگونه باید پاسخ دهند به فرزندان این سرزمین که جوانی‌شان را صرف تعلیم و تربیت کردند و اکنون در پیچ‌وخم مقررات بلاتکلیف مانده‌اند. چه در خصوص پیش‌دبستانی‌های ضمیمه دولت، چه آموزشیاران نهضت سوادآموزی و چه طرح امین‌ها، نمی‌توان با عناوین اداری، سرنوشت انسان‌هایی را نادیده گرفت که عمر و آبروی خود را وقف آموزش کشور کرده‌اند.

