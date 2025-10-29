به گزارش ایلنا، مرتضی محمودی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار داشت: نمی‌دانم چه شده که در کشور، عده‌ای به خود اجازه داده‌اند تا در روزنامه ها و سایت های خود به‌جای نقد بی‌حجابی، برهنگی و افسارگسیختگی فرهنگی و عتاب ناهنجاری ها، به چادر و پوشش مقدس بانوان حمله کنند.

وی افزود: امروز متأسفانه شاهد آن هستیم که کسانی که باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور باشند، زبان به انتقاد از انقلاب و ارزش‌های آن گشوده‌اند؛ کسانی که بدهکار انقلاب هستند، اکنون طلبکار شده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: از روحانی و ظریف گرفته تا افرادی که به آنان وابستگی دارند، کسانی هستند که از سفره انقلاب بهره برده‌اند اما امروز به دلیل مبارزه با فساد و برخورد با منافع‌شان در پرونده‌هایی مانند بانک آینده، زبان دراز کرده‌اند و منافع خود را در خطر دیده اند.

محمودی تأکید کرد: از قوه قضائیه و سران قوا می‌خواهم اجازه ندهند کسانی که از انقلاب پشیمان شده‌اند و در گذشته به آن بدهکار بودند، امروز به خود اجازه دهند علیه انقلاب سخن بگویند و ارزش‌های آن را زیر سؤال ببرند.

