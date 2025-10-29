خبرگزاری کار ایران
شهرکی در تذکر شفاهی:

برخی کشاورزان سیستان و بلوچستان برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود پشت دیوارهای مرزی با موانعی مواجه هستند

کد خبر : 1706714
نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس گفت: برخی کشاورزان استان سیستان و بلوچستان برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود پشت دیوارهای مرزی با موانعی مواجه هستند که انتظار می‌رود برای این مشکل و حل مشکلات معیشتی کشاورزان تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: سیستان و بلوچستان در بحران معیشتی و زیست محیطی است و قطع سهمیه سوخت موتورپمپ‌ها و ماشین آلات کشاورزی مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است. لذا باید برای این موضوع راه حلی عادلانه و اجرایی پیش بینی شود.

وی در تذکری دیگری افزود: عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عدم توجه به اقشار کم درآمد سیستانی مشکلاتی را ایجاد کرده که لازم است هرچه سریع‌تر این مشکلات مرتفع شود. همچنین برخی کشاورزان استان سیستان و بلوچستان برای دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود پشت دیوارهای مرزی با موانعی مواجه هستند که انتظار می‌رود برای این مشکل و حل مشکلات معیشتی کشاورزان تدبیری اندیشیده شود.

 

