شهرکی در تذکر شفاهی:
برخی کشاورزان سیستان و بلوچستان برای دسترسی به زمینهای کشاورزی خود پشت دیوارهای مرزی با موانعی مواجه هستند
به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: سیستان و بلوچستان در بحران معیشتی و زیست محیطی است و قطع سهمیه سوخت موتورپمپها و ماشین آلات کشاورزی مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است. لذا باید برای این موضوع راه حلی عادلانه و اجرایی پیش بینی شود.
وی در تذکری دیگری افزود: عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عدم توجه به اقشار کم درآمد سیستانی مشکلاتی را ایجاد کرده که لازم است هرچه سریعتر این مشکلات مرتفع شود. همچنین برخی کشاورزان استان سیستان و بلوچستان برای دسترسی به زمینهای کشاورزی خود پشت دیوارهای مرزی با موانعی مواجه هستند که انتظار میرود برای این مشکل و حل مشکلات معیشتی کشاورزان تدبیری اندیشیده شود.