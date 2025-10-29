صالحی در تذکر شفاهی:
محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است
نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص اعتبارات به پروژه های راه اقلید به شکل نامناسب انجام میشود و محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: برای کشاورزان نه کود هست و نه سوخت و برای کشت پاییزه گندم کشاورزان استان مشکلات زیادی دارند.
