محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است

محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است
نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص اعتبارات به پروژه های راه اقلید به شکل نامناسب انجام می‌شود و محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: برای کشاورزان نه کود هست و نه سوخت و برای کشت پاییزه گندم کشاورزان استان مشکلات زیادی دارند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: تخصیص اعتبارات به پروژه های راه اقلید به شکل نامناسب انجام می‌شود و محور اقلید به یاسوج به قتلگاه تبدیل شده است.

 

