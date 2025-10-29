به گزارش ایلنا، بیت الله عبداللهی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دستگاه ها باید بر اساس این قانون نسبت به تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی کارکنان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها اقدام کنند اما بازنشستگان فرهنگی هنوز در این زمینه دغدغه دارند.