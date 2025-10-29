خبرگزاری کار ایران
عبداللهی در تذکر شفاهی:

بازنشستگان فرهنگی تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار گیرند

نماینده مردم اهر در مجلس خواستار تحت پوشش قرار گرفتن بازنشستگان فرهنگی از سوی بیمه‌های تکمیلی شد.

به گزارش ایلنا، بیت الله عبداللهی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دستگاه ها باید بر اساس این قانون نسبت به تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی کارکنان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها اقدام کنند اما بازنشستگان فرهنگی هنوز در این زمینه دغدغه دارند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر بهداشت و درمان خواستار توسعه بیمارستان اهر برای خدمات رسانی به کل منطقه و همچنین بازسازی بیمارستان هریس شد.

 

