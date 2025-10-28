مخالفت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران

وی اظهار کرد: نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، سوالات چهارگانه خود در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری تهران را مطرح کرد. شهردار تهران نیز به همراه معاونین خود پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه کرد. همچنین نمایندگان نظرات خود را نیز در خصوص عملکرد شهرداری تهران مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: پس از شنیدن پاسخ های شهردار تهران، در خصوص تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای گیری صورت گرفت. با اکثریت آرا این موضوع رای نیاورد و تقاضای تحقیق و تفحص رد شد. رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به صحن فرستاده می شود تا نمایندگان نیز در خصوص رد این موضوع اظهارنظر کرده و رای گیری صورت گیرد.