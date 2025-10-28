دولت هم ادعای خضریان را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا نهاد ریاست جمهوری ادعای دریافت حقوق نجومی از پتروشیمی جم توسط رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت را رسما تکذیب کرد.

در متن نامه معاون اداری و مالی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به محمد جعفر قائم پناه آمده است: طبق ابلاغ شماره ۲۰۳۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ و در اجرای قرارداد شماره ۰۴/۱۱۶۸۸/ح، حقوق و مزایای مشارالیه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ تاکنون توسط ذیحسابی نهاد ریاست جمهوری پرداخت گردیده است.

شرکت پتروشیمی جم طی نامه شماره ۱۶۳۴۴/پ خ مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ در پاسخ به استعلام ذیحسابی نهاد، اعلام نموده است که طی این مدت هیچ مبلغی تحت هر عنوانی در وجه ایشان کارسازی نگردیده است.

