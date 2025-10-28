خبرگزاری کار ایران
تکذیب ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال

تکذیب ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به انتشار برخی اخبار غیرمستند درباره ورود شورا به تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور واکنش نشان داد و این اخبار را فاقد صحت دانست.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است: «شورای عالی امنیت ملی بر اساس قوانین و مأموریت‌های مصوب، صرفاً در موضوعاتی ورود می‌کند که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و امنیت مردم کشور مرتبط باشد. بدیهی است موضوعات اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های ورزشی، مادام که واجد ابعاد امنیت ملی نباشند، در حیطه وظایف شورا تعریف نمی‌شوند.»

شورای عالی امنیت ملی ایران متذکر می‌شود طبق مصوبات قانونی، اطلاع رسانی درباره اخبار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صرفا توسط این دبیرخانه انجام خواهد شد و هیچ رسانه‌ای مجوز انتشار اخبار غیررسمی و تایید نشده از جلسات و تصمیمات این مجموعه را ندارد.

