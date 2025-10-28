تکذیب ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است: «شورای عالی امنیت ملی بر اساس قوانین و مأموریت‌های مصوب، صرفاً در موضوعاتی ورود می‌کند که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و امنیت مردم کشور مرتبط باشد. بدیهی است موضوعات اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های ورزشی، مادام که واجد ابعاد امنیت ملی نباشند، در حیطه وظایف شورا تعریف نمی‌شوند.»