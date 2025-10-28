خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تیم تیر و کمان ارتش

تبریک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تیم تیر و کمان ارتش
کد خبر : 1706354
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی درخشش قهرمانانه تیم تیر و کمان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی ارتش‌های جهان را نمادی از ایمان، عقلانیت و مهارت دانست و این موفقیت را به رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، فرماندهان ارتش، ملت ایران و اعضای تیم قهرمان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیم»

پیام من به گردان و دلیران، جوانان و جوانمردان ایران،

یکی غریدنم باید که چون رعد،کند آشفته خواب نرّه‌ شیران.

درخشش قهرمانانه و غرورآفرین تیراندازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی ارتش‌های جهان، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی را بر بلندای افتخار جهانی برافراشت و دل ملت شریف ایران را سرشار از شادی و غرور ساخت.

این پیروزی باشکوه، فراتر از یک موفقیت ورزشی است؛ نمادی است از هماهنگی ایمان، عقلانیت و مهارت، جلوه‌ای از پیوند میان معنویت و دانش، اراده و توکل که جوهرهٔ هویت فرهنگی و تمدنی ملت ایران را بازمی‌نمایاند. فرزندان غیور ایران اسلامی، در میدان رقابت جهانی نشان دادند که با خِرَد، غیرت و توکل الهی می‌توان در همهٔ عرصه‌ها از علم و فرهنگ تا ورزش و دفاع مقدس بر قله‌های افتخار ایستاد و پیام عزت ایرانی را به گوش جهانیان رساند.

این موفقیت ارزشمند را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّ ظله‌العالی)، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر امیر حاتمی، ملت قهرمان‌پرور ایران و به‌ویژه اعضای تیم تیراندازی، مربیان و خانواده‌های گران‌قدر آنان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.از زحمات و اهتمام فرماندهان، مدیران و کادر فنی متخصص در این عرصه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این الگوی درخشانِ تخصص، تعهد و توکل الهام‌بخش نسل جوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشد.از خداوند متعال، عزت، پیشرفت و سربلندی روزافزون برای ایران عزیز و نیروهای مسلح سرافراز مسئلت دارم.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ