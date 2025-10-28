تبریک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تیم تیر و کمان ارتش
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی درخشش قهرمانانه تیم تیر و کمان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی ارتشهای جهان را نمادی از ایمان، عقلانیت و مهارت دانست و این موفقیت را به رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، فرماندهان ارتش، ملت ایران و اعضای تیم قهرمان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیم»
پیام من به گردان و دلیران، جوانان و جوانمردان ایران،
یکی غریدنم باید که چون رعد،کند آشفته خواب نرّه شیران.
درخشش قهرمانانه و غرورآفرین تیراندازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی ارتشهای جهان، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی را بر بلندای افتخار جهانی برافراشت و دل ملت شریف ایران را سرشار از شادی و غرور ساخت.
این پیروزی باشکوه، فراتر از یک موفقیت ورزشی است؛ نمادی است از هماهنگی ایمان، عقلانیت و مهارت، جلوهای از پیوند میان معنویت و دانش، اراده و توکل که جوهرهٔ هویت فرهنگی و تمدنی ملت ایران را بازمینمایاند. فرزندان غیور ایران اسلامی، در میدان رقابت جهانی نشان دادند که با خِرَد، غیرت و توکل الهی میتوان در همهٔ عرصهها از علم و فرهنگ تا ورزش و دفاع مقدس بر قلههای افتخار ایستاد و پیام عزت ایرانی را به گوش جهانیان رساند.
این موفقیت ارزشمند را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّ ظلهالعالی)، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر امیر حاتمی، ملت قهرمانپرور ایران و بهویژه اعضای تیم تیراندازی، مربیان و خانوادههای گرانقدر آنان صمیمانه تبریک عرض میکنم.از زحمات و اهتمام فرماندهان، مدیران و کادر فنی متخصص در این عرصه قدردانی میکنم و امیدوارم این الگوی درخشانِ تخصص، تعهد و توکل الهامبخش نسل جوان در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشد.از خداوند متعال، عزت، پیشرفت و سربلندی روزافزون برای ایران عزیز و نیروهای مسلح سرافراز مسئلت دارم.
عبدالحسین خسروپناه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی