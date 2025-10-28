به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر خرمشاد استاد در دانشگاه علامه طباطبایی در سومین همایش بین المللی افول آمریکا گفت: نکته اول که باید ذکر شود این است که در چنین شرایطی، ما می‌گوییم جهان در دوران آشوب قرار دارد و در این دوران، بازیگرانی که قوی هستند، باقی می‌مانند و بازیگران ضعیف زیر دست و پا له خواهند شد. این سنت همواره برقرار بوده است. اگر در هر زمانی برای ما به عنوان ایران، منطقه جغرافیایی خاصی وجود داشته، لازم بوده است که قوی باشیم. ایران ضعیف هیچ‌گاه در طول تاریخ نتوانسته است دوام بیاورد و ایران در زمان‌هایی که قوی بوده، به عنوان یک کشور تاثیرگذار شناخته شده است. در دوره‌هایی که قدرت نداشته، شرایط خوبی را تجربه نکرده است. اگر در ادوار تاریخی گذشته این امر ضروری بوده، حال در شرایط کنونی این ضرورت چندین برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نخبگان ما و نخبگان جهان اسلام باید درک کنند که امروز ایران نوک پیکان مقاومت در برابر آشوب‌هایی است که به هر حال قدرت هژمون با همکاری هم‌پیمانانش تلاش دارد آن آشوب‌ها را به نفع خود مدیریت کند تا از افول ۳۰۰ سال حاکمیت غرب بر جهان جلوگیری کند. قرن‌های مختلف، از جمله قرن فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، همگی در پرونده‌های مختلف همسو و هم‌جهت بوده‌اند، به رغم اختلافاتی که دارند. آنچه که باید حفظ کنند، سروری خودشان بر جهان است. به هر حال، مکرون، نخست‌وزیر انگلستان و ترامپ، با وجود همه تفاوت‌هایشان، در مورد موضوعاتی همچون اوکراین اشتراک نظر دارند. اگر ترامپ به سمت دیگری برود، هشدار به وجود می‌آید که این افراد سروری را از دست ندهند.

خرمشاد عنوان کرد: در مورد تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای، اگر به ادبیات ترامپ در مباحث فرهنگی توجه کنیم، به نظر می‌رسد که نوع سخن گفتن او حکایت از سقوط آمریکا به لحاظ فرهنگی ندارد. ادبیاتی که به کار می‌برد، نشان‌دهنده قدرت او به عنوان رئیس‌جمهور قدرتمندترین کشور جهان نیست. از دید اجتماعی، دو نکته را مشاهده می‌کنیم. یکی از این نکات، دو قطبی شدن جامعه آمریکا به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌تواند ادامه آن بسیار خطرناک باشد و به بحث اصول کمک کند. امروز دلسوزان جامعه آمریکا با صدای بلند اعلام می‌کنند که این جامعه در معرض چالش جدی و گاهی به واژگونی نزدیک است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نکته دیگری که در بحث اجتماعی اتفاق افتاده، به واسطه جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه علیه ماست. جوانان ایالات متحده و دانشجویان دانشگاه‌های معتبر آمریکا در نقطه‌ای ایستاده‌اند که نقطه سنتی آمریکایی‌ها در نگاه به مسئله فلسطین و اسرائیل نیست البته این کفه به نفع فلسطین تغییر کرده است. نمی‌خواهم به هیچ قشری بی‌احترامی کنم؛ این افراد که با صدای بلند و هزینه می‌دهند، کارگران آمریکا نیستند. ما از دانشجویان و اساتید دانشگاه صحبت می‌کنیم که از طبقه متوسط و بالای جامعه هستند و این طبقه نقش بسیار زیادی در مدیریت و اداره کشور دارد.

وی یاداور شد: وقتی این اتفاق می‌افتد، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا به قول خود هیچ سلاحی نیست که به اسرائیل نداده باشد تا در غزه استفاده کند، ما در چنین حالتی شاهد یک قطب بزرگ اجتماعی از دانشجویان، اساتید دانشگاه و فرهیختگان آمریکا هستیم که دقیقاً نقطه مقابل این دیدگاه فکر می‌کنند. به لحاظ رسانه‌ای نیز، هژمونی حاکم بر رسانه‌های اصلی جهان در موضوعات مهم، دیگر یکدست نیست. اگر این وضعیت را با دوره‌های گذشته تاریخی مقایسه کنیم، در انتهای جنگ ویتنام نیز چنین اتفاقی افتاد. جامعه دانشگاهی و نخبه‌گان فرهنگی و اجتماعی بر حاکمان آمریکا شوریدند و در نتیجه، دولت آمریکا مجبور شد نوع دیگری رفتار کند. اکنون نیز شرایط تا حدی مشابه آن دوران است.

