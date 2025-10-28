امیردریادار سیاری:
توان رزمی نیروهای مسلح در وضعیت مطلوبی قرار دارد
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به برنامهریزی برای ارتقای توان دفاعی، از پیشرفتهای چشمگیر در زمینه پدافند هوایی خبر داد و گفت: خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی، هدف اصلی و استراتژیک نیروهای مسلح است.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای افزایش قدرت رزمی، تصریح کرد: همواره مطابق روال معمول، در حال کار، تلاش و برنامهریزی هستیم تا توان رزمی خود را ارتقاء دهیم.
امیر دریادار سیاری به برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر واردات تجهیزات دفاعی و نظامی اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش و تمرکز ما همواره بر خودکفایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، بوده است.
وی با اشاره به توسعه تجهیزات نظامی ادامه داد: این رویکرد از ابتدای انقلاب اسلامی تداوم داشته و با همین استراتژی پیش رفتیم؛ امیدواریم بتوانیم این مسیر را توسعه داده و با دقت بیشتری آن را ارتقاء دهیم که این هدف اصلی ما محسوب میشود.
امیر دریادار سیاری به ارتقای سامانههای پدافندی نیز اشاره و با بیان اینکه در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اظهار کرد: پس از هر جنگی، نقاط ضعف و قوت به خوبی شناسایی میشود و ما برای توسعه نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، تلاش گستردهای کردیم که خوشبختانه به پیشرفتهای بسیار خوبی نیز دست یافتیم