رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد؛
سومین دوره جایزه ملی قانون برگزار میشود/ وفاق بر سر قانون؛ راه برون رفت بسیاری از چالشهای سیاسی موجود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از برگزاری سومین دوره آئین جایزه ملی قانون در اردیبهشت ۱۴۰۵، خبر داد و گفت: وفاق بر سر قانون میتواند راه برون رفت بسیاری از چالشهای سیاسی موجود باشد.
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از برگزاری سومین دوره آئین جایزه ملی قانون در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به همت مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و گفت: این آئین با مشارکت مجموعهای از نهادهای علمی و سیاسی کشور برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در ۲ دوره قبلی جایزه ملی قانون تلاش کردیم قانون را بهعنوان یک گفتمان عمومی در میان مردم ایران ببینیم. اندیشمندان، سیاستمداران، قضات، پژوهشگران و حتی هنرمندانی در دو دورهی قبل به این آئین روی خوش نشان دادند و امیدواریم در این دوره، مشارکت افرادی از عموم مردم نیز به این اقبال افزوده شود.
نگاهداری با تأکید بر اینکه قانون نقطه جمع ما ایرانیان است، تصریح کرد: همه ما بر سر قانون با هم وفاق داریم، بهویژه قانونی که بر خرد جمعی استوار باشد و مصلحت عمومی را تأمین کند.
وی با بیان اینکه وفاق بر سر قانون میتواند راه برون رفت ما از بسیاری از چالشهای سیاسی موجود باشد، اضافه کرد: این وفاق البته به چیزی بیش از تبعیت محض احتیاج دارد و در گرو گفتگوهای همدلانه و آگاهانه و اندیشمندانه، پذیرش دیگری و کوتاه آمدن موقت از حداکثرها به نفع ثبات و انسجام ملی است.
نگاهداری با بیان اینکه قانون نهتنها در عرصه ملی، بلکه در عرصه جهانی نیز تنها راه حل چالشهای دامنگیری است که جهان امروز با آن روبرو است، افزود: حاکمیت قانون نه تنها شعاری در مرزهای ملی، بلکه سرلوحهی جمهوری اسلامی ایران برای تجدید ساخت جهان حقوقی و سیاسی است.
وی ادامه داد: حالا دیگر به روشنی میتوان گفت چرا مردم ایران در دوره جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای زورگو و قانونشکن جهانی ایستادهاند و متحمل هزینههای فراوان شدهاند؛ برای یک جهان قانونی که حق حیات و حاکمیت ملتها بر سرنوشت خودشان را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، صلح از طریق قانون، نه صلح از طریق زور که با توجه به این دو نکته است که شعار آیین پیش رو را «حاکمیت قانون در یک جهان قانونی» قرار دادهایم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در آئین پیش رو متمرکز بر سه محور شامل حاکمیت قانون در ایران، بازسازی یک جهان قانونی و جهانروایی ایرانی، خواهیم بود، گفت: ذیل این سه محور از بهترین آثار علمی شامل کتاب، مقاله، پایاننامه و هنری، بهترین قوانین اخیر، بهترین اجراها و بهترین نظارتها، تقدیر و نهایتاً نمونههایی از مردان قانون را به انتخاب عموم مردم معرفی خواهیم کرد.
نگاهداری گفت: از عموم مردم، اندیشمندان، سیاستپژوهان و به ویژه اهالی رسانه دعوت میکنیم در این کار ملی یاریگر ما باشند، به این امید که گامی به سوی ایرانی قویتر و همدلتر برداریم. /
طبق اعلام دبیرخانه جایزه ملی قانون، علاقهمندان به شرکت در این آئین ملی میتوانند از راههای ارتباطی زیر با دبیرخانه جایزه ارتباط برقرار کرده و در این دوره از جایزه ملی قانون شرکت کنند.
تارنما: https://nationallawaward.mrc.ir
کانال: jayeze_ghanoun@
شماره تماس: ۰۹۹۶۲۴۵۱۲۱۷