به گزارش خبرنگار ایلنا اسکندر مومنی در چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: سیاست قطعی ایران ارتقای روابط و توسعه روابط با کشورهای منطقه است تدبیر رئیس جمهور بر تلاش همه دستگاه‌ها و وزارت خانه ها براساس این رویکرد است.

وی ادامه داد: ظرفیت های خوبی براساس این سیاست در سازمان اکو وجود دارد، البته یک وقفه طولانی برای برگزاری این اجلاس وجود داشت و بیش از یک دهه وقفه ایجاد شده بود و نشست برگزار نشده بود. ما بررسی کردیم که چرا نباید از این ظرفیت استفاده شود و چرا تاکنون نشست برگزار نشده است بنابراین ایران پیشقدم شد و علاوه بر کشورهای عضو اکو دو کشور به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.

وی ادامه داد: محتوای نشست نشان داد دیدگاه‌ها چقدر بهم نزدیک است و خوشبختانه با قدم اولی که جمهوری اسلامی ایران برای این اجلاس برداشت برای سال آینده مکان نشست مشخص شد و پاکستان با اجماع اعضا، به عنوان میزبان نشست سال آینده تعیین شد. بیانیه پایانی مورد تصویب قرار گرفت و یک راهنما و بستر برای همکاری‌های آینده قرار گرفت.

مهمترین نتایج نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی اکو

در ادامه این نشست مجید خان دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: ضمن تشکر از اسکندر مومنی برای همکاری خوب با دبیرخانه اکو و شرایط برگزاری این نشست که آن را تاریخی می دانم.

وی ادامه داد: این نشست که بعد از وقفه ۱۵ ساله برگزار شد موفق بود و ما از مشارکت و حضور همه اعضا حتی افغانستان استقبال می کنیم. من موافق هستم با آقای وزیر مبنی بر اینکه ایران در زمینه توسعه همکاری های منطقه ای فعال بوده رئیس جمهور پزشکیان هم برای تعاملات صلح آمیز با همسایگان تاکید کرده و این می‌تواند به ایران در این زمینه کمک کند.

وی ادامه داد: البته در ماه ژوئن وزرای راه و ترابری نشست داشتند و این چهارمین نشست وزرای کشور است که برگزار شد. بیانیه ای که تصویب شد نیز می تواند راهنمایی برای آینده باشد تا تفاهم های ما در زمینه اقدامات انتظامی و پیشگیری از جرایم را محقق کنیم

مجید خان گفت: مهمترین نتیجه این نشست این است که بدانیم چقدر تقاضا در منطقه برای همکاری های لازم برای پیشگیری از جرایم وجود دارد و به همکاری اقتصادی به صورت یکپارچه فکر کنیم.

وی با اشاره به نتایج کلیدی این نشست گفت: مقرر شد این نشست به صورت منظم برقرار شود. تعیین رابط های محلی برای امور انتظامی و پیشگیری از جرایم از جمله دیگر موضوعات این نشست بود. تبادل اطلاعات و تقویت همکاری منطقه ای در ارتباط با استفاده از فناوری های نوین به ویژه در رابطه با جرایمی که با هوش مصنوعی در ارتباط هستنداز دیگر موضوعات این نشست بود. همچنین امنیت مرزها و موضوع مهاجرت و همکاری با سازمان ملل و سازمان‌های تابعه از نتایج این نشست بود.

