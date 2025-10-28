در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
واکنش رئیس سازمان پزشکی قانونی به ادعای شاکی پرونده پژمان جمشیدی
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد ادعای شاکی پرونده یک بازیگر گفت: من هنوز مطلع نیستم بعضا افراد غیرمسئولی حرفهای خودشان را از زبان پزشکی قانونی میگویند ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول روابط عمومی دارد هر اقدامی که نیاز باشد انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه گفته شده که در پرونده آقای پژمان جمشیدی بحث تجاوز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته است، گفت: ارجاع نشده یا من مطلع نیستم.
مسجدی تاکید کرد: البته مستحضر باشید در حوزه اطلاع رسانی که بخش مهمی از پرونده ها هست ما یک بخش کوچکی از پرونده ها هستیم به همین جهت اظهار نظر ها را به اصطلاح به صورت عمومی بیان نمیکنیم. اگر اطلاعاتی دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم خواسته باشند در اختیارشان میذاریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به اینکه آیا این افراد به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، گفت: من مطلع نیستم.