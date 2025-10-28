پزشکیان در دیدار وزیر کشور تاجیکستان:
برای کمک به توسعه اقتصادی در منطقه، میتوان پول مشترک ایجاد کرد
رئیس جمهور در دیدار وزیر کشور تاجیکستان، با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی با یکدیگر، گفت: میتوان براساس ارتباطات دینی و فرهنگی در منطقه وضعیتی ایجاد کرد که ارتباطات به سهولت برقرار شود و موانع را از سر راه برداشت. حتی میتوان برای کمک به توسعه اقتصادی، در منطقه پول مشترک داشت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز سهشنبه 6 آبان 1404، در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور اکو، در دیدار آقای «رمضان رحیمزاده» وزیر کشور تاجیکستان، بر همبستگی، امنیت و توسعه منطقهای پایدار تأکید کرد و گفت: مردم ایران و تاجیکستان از فرهنگ، آداب و رسوم مشترک برخوردار هستند و ضرورت دارد ارتباطات دوجانبه ما در تمامی زمینهها به شکل مستمر گسترش یابد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت امنیت به عنوان زیرساخت توسعه مراودات و تعاملات، تصریح کرد: باید با توسعه روابط دوستانه حراست از مرزها و کشورهای منطقه را تقویت و با قاچاقچیان و هر اقدام مخل امنیت مقابله موثر داشته باشیم. باید چارچوب معینی برای تسهیل و گسترش همکاری تاجران، نخبگان و مردم کشورهای منطقه با یکدیگر در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، علمی و پزشکی داشته باشیم.
پزشکیان با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی با یکدیگر، اظهار داشت: میتوان براساس ارتباطات دینی و فرهنگی در منطقه وضعیتی ایجاد کرد که ارتباطات به سهولت برقرار شود و موانع را از سر راه برداشت. حتی میتوان برای کمک به توسعه اقتصادی، در منطقه پول مشترک داشت. متاسفانه بیگانگان در تلاشند تا مانع ایجاد این روابط حسنه شوند و مسلمانان و ملتهای منطقه را به شیوههای مختلف به جان یکدیگر میاندازند؛ اگر با یکدیگر متحد باشیم، قوی خواهیم بود و در غیر این صورت ضعیف میشویم.
رئیس جمهور در پایان با خواندن ابیاتی از حافظ و سعدی خاطرنشان کرد: این شعرها با جان ما انسانها و به ویژه فارسیزبانان آمیخته است. مردم تاجیکستان اهل فرهنگ و ادبیات و هنر هستند و ما با تکیه بر فرهنگ و تاریخ مشترک میتوانیم آیندهای درخشان برای ملتهایمان بسازیم؛ سلام گرم من را به جناب امامعلی رحمان برسانید.
وزیر کشور تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه تأمین امنیت به عنوان بستر گسترش روابط اقتصادی بسیار مهم است، اظهار داشت: دو کشور باید در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشیم.
رمضان رحیمزاده با اشاره به روابط فرهنگی میان تاجیکستان و ایران، یادآور شد: ما تهران را خانه خود میدانیم و باید روابطمان در تمامی زمینهها گسترش یابد. سخنان شما بسیار شیرین است و مردم تاجیکستان بسیار شما را دوست دارند