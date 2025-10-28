آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی و حواشی آن

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: در خصوص پرونده ایشان ما دوتا نکته را باید به عنوان مقدمه یادآور شویم . یکی اینکه ما باید یاد بگیریم و تمرین کنیم که اگر چه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهارنظر آزادند و از این حقوق برخوردار هستند اما باید مراقبت کنیم که حدود شرعی و حدود اخلاقی و حدود قانونی را در مطالبی که بیان می‌کنیم داشته باشیم.

وی افزود: خدایی نکرده اشتهای جنجال آفرینی‌های خبری و یا اشتهای شهرت طلبی و سایر موارد زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم اشخاص را فراهم نکند که در این خصوص متاسفانه اتفاق افتاد. وقتی که فردی در مظان اتهام است یعنی چه . یعنی مظنون یک موقع متهم یک موقع مجرم است. این‌ها را باید از همدیگر تفکیک کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌ای که هنوز رسیدگی نشده و یک شکایت اتفاق افتاده و شکایت اولیه ای هست و بلافاصله اطلاع رسانی می‌شود، از مواردی است که می‌تواند باعث این شود که افراد چون حقوق شان نقض شده شکایت کنند و شکایت‌شان حتما قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: لذا این به عنوان یک نکته ای بود که گفتم مطرح کنم در این خصوص چون مطرح شده بگویم که شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرد. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که با تشدید قرار وثیقه تبدیل به بازداشت موقت شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: با اعتراض این فرد و وکلای او نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت و حبس صورت گرفته در تاریخ ۲۹ مهرماه نقض و نامبرده آزاد شد.

وی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و چون از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست ان‌شاء‌الله در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

