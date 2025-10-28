به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ در پی نطق رئیس مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۴ آبان ماه و تأکید وی بر تقدم منافع ملی بر منافع جناحی، برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، این سخنان را به‌گونه‌ای تحریف کرده‌اند که گویی دفاع از مواضع شرکای راهبردی ایران که در برابر فشارهای آمریکا و اروپا و شورای امنیت، کنار ایران قرار گرفته‌اند، به‌منزله دفاع از یک کشور خاص است. ضمن تاکید بر این که این رویکرد، مصداق آشکار تخریب گفتمان وفاق ملی است، توضیحات زیر مشتمل بر عمده ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای کشور ایفاد می گردد؛

۱- در روزهایی که تروئیکای اروپایی با فشار آمریکا، در تداوم اقدامات علیه ملت ایران بصورت غیرقانونی مکانیسم ماشه را فعال کرده‌اند، روسیه و چین به‌صراحت در نامه رسمی به شورای امنیت اعلام کردند این اقدام فاقد مشروعیت و مبنای حقوقی است. در حالی که صرفا سکوت این دو کشور، می‌توانست زمینه‌ساز بازگشت جدی همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود؛ اقدام آنها به منزله مقابله دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با ساختارهای ظالمانه این سازمان و تقابل با به اصطلاح نظم بین المللی است.

درک این تحول مهم در نظام بین‌الملل نباید برای فعالان سیاسی چندان سخت باشد که برخی از آن عاجز باشند و یا حاضر شوند خدای نکرده به خاطر خوشامد آمریکا که عامل اصلی فشارها به مردم ایران در ۴ دهه گذشته و پشتیبان اصلی جنگ ۱۲ روزه و کشتار زنان و کودکان ایرانی بود، به هر مفهوم و استدلال منطقی پشت کنند و اتحاد و منافع ملی را فدای منافع حزبی و سیاسی خود کنند.

۲. در نطق رئیس مجلس شورای اسلامی با صراحت آمده است: «در این برهه‌ حساس، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و صدای واحد ملت ایران در برابر فشارهای خارجی باشیم.» لذا؛ اولا برخلاف آنچه برخی رسانه ها و فعالان سیاسی نوشته اند، این سخن، نه تنها دعوت به تفرقه نیست که دعوت به انسجام در برابر دشمن است. خوب است کسانی که موضوعات خلاف واقع به نطق دکتر قالیباف وارد می کنند، لااقل به متن صحبت های رئیس مجلس مراجعه می کردند. ثانیا کسانی که امروز چنین نقدهای خلاف واقعی بیان می کنند و انتظار دارند همه در مقابل سخنان ضد منافع ملی سکوت کنند، روزی سکوت در برابر فشار غرب را نشانه عقلانیت می‌دانستند و حتی پا را فراتر گذاشته و در شرایط جنگی، با صدور بیانیه رسمی در سد انسجام کشور در برابر دشمن شکاف ایجاد کردند. ثالثا رییس مجلس شورای اسلامی حسب وظیفه قانونی و سوگند نمایندگی و پاسداری از کیان مجلس و نقش نظارتی آن، مقابل هر موضوعی که منافع ملی را به خطر بیندازد باید بایستد و در این مسیر با کسی تعارف نداشته باشد.

۳. برخی تلاش می کنند با تکرار این گزاره که عده ای سابقا مسئول ارشد بوده نا و اکنون پست و سمتی ندارند، مواضع خلاف امنیت ملی آنها را تقلیل دهند. این درحالی است که این افراد نماد و چهره‌های سرشناس طیفی از جریان‌های داخلی کشور هستند و معنای مواضع آن‌ها برای دوستان و دشمنان ایران روشن است و در شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه‌ و به خصوص مقابله رسمی چین و روسیه با شورای امنیت سازمان ملل در جریان فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در داخل کشور اجماع کم‌نظیر برای تحکیم روابط با متحدان ایران و دفاع از منافع مردم ایجاد شده است، چنین سخنان و مواضعی به معنی تضعیف انسجام داخلی است. واضح است که نخبگان و مسئولان سیاسی چه داخلی و چه خارجی حتما بین ایشان و شهروندان عادی یا یک کارشناس روابط بین الملل تفاوت قائل می شوند.

۴. در تعدادی از نقدهای منتشر شده به ویژه روزنامه حزب کارگزارن، قانون اقدام راهبردی به عنوان عامل به فنا رفتن برجام یاد شده است. درحالی که این قانون مترقی به جاده یک طرفه اجرای برجام با وجود خروج آمریکا پایان داد و تاکید کرد که شرط اجرای تعهدات ایران در برجام، انتفاع اقتصادی مردم است و بنا نیست به خاطر خوشامد مقامات سیاسی، منافع و معیشت مردم، گروگان گرفته شود. رهبر معظم انقلاب نیز این قانون را باعث «نجات کشور از سرگردانی در قضیه‌ی هسته‌ای» دانسته و در بیاناتی فصل الخطاب، تاکید کرده اند: «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی‌ها خیال میکنند این قانون برای کشور مشکل‌درست‌کن است؛ اشتباه میکنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ چه در دسترسی‌هایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشود.»

۵. متاسفانه در برخی نقدها و سرمقاله ها، به جای پرداختن به موضوع مورد بحث یعنی تضعیف انسجام ملی در شرایط بحرانی، به مباحث انتخاباتی گذشته پرداخته شده است! پرداختن به مسائل سیاسی و اختلافات حزبی و ماندن در رقابت های انتخاباتی علاوه بر آن که بسیار عجیب است، سم مهلکی برای سیاست گذاری است و از رسانه های محترم و فعالان رسانه ای و سیاسی انتظار می رود، بین مباحث ملی و بین المللی و رقابت های انتخاباتی مرزبندی قائل شده و منافع ملی را عرصه مناظره سیاسی و انتخاباتی نکنند.

۶. رئیس مجلس موظف به اجرای قانون است، چه احزاب و گروه های سیاسی خوش شان بیاید چه نیاید. اجرای قانون در یک مصداق ممکن است عدم ابلاغ یک مصوبه باشد و برخی گروه ها را ناراضی کند و در جای دیگر، اجرای قانون ایستادن مقابل مواضع خلاف امنیت ملی مقامات و چهره های سیاسی باشد اما هر دوی این اقدامات در چارچوب قانون و وظایف قانونی انجام می شود.

در پایان تاکید می شود تحریف سخنان رئیس مجلس، نه‌تنها کمکی به انسجام ملی نمی‌کند، بلکه خود موجب تشویش افکار عمومی، تقویت دوقطبی‌ها و گسست در اراده ملی برای عبور از شرایط خطیر منطقه‌ای است. ما در نقطه‌ای حساس ایستاده‌ایم؛ جهان در حال بازچینش نظم است. صداهای تفرقه‌افکن، خواه در لباس تحلیل، خواه در پوشش فعال رسانه ای یا سیاسی، نمی‌تواند اصل موضوع را تغییر دهد و ملت ایران باید بداند در بزنگاه‌ها چه کسانی کنار او ایستاده‌اند و چه کسانی سکوت یا تخریب را انتخاب کردند. مجلس و رئیس مجلس نشان داده‌اند در دفاع از منافع ملی با هیچ کس از هر سلیقه و طیف سیاسی تعارف ندارند و بدون واهمه از فشار حزبی و سازماندهی شده از وظیفه قانونی خود که قانونگذاری، نظارت، تذکر، هشدار و سایر اقدامات قانونی است کوتاه نخواهند آمد.

