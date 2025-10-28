۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ الکترونیک طی ماه جاری مشخص شوند

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی، گفت: تصمیم مجلس و دولت بر این است که حتما این ماه طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، گفت: بر اساس آن باید پایگاه اطلاعات ایرانیان تشکیل شود که مکلف است داده و اطلاعات را جمع آوری کند؛ از سال ۸۳ تا کنون ۱۱ سال است که این پایگاه فعال بوده و طبیعتا ما آن را مرجع کار، پردازش و اطلاعات قرار می دهیم و وزارتخانه باید بتواند بر اساس آن، سیاستگذاری و لایه بندی کند.

وی در ادامه عدم به‌روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اطلاعات ایرانیان را یکی از مشکلات این سامانه دانست و افزود: حتی اطلاعات این سامانه با تأخیر یک ساله نیز به‌روز نمی شود. پیگیری های لازم در این زمینه انجام شده و در این خصوص قانون داده ها تصویب و ابلاغ شده است که دولت بر اساس آن مکلف است تا هماهنگی های لازم را انجام دهد و وزارتخانه باید نسبت به این داده ها، مطالبه گر باشد تا به‌روزرسانی شوند. معیارهای آزمون وُسع نیز مشخص است و باید این آزمون با همان شاخص ها و در همین پایگاه کار را انجام دهد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه دهک به این معنا نیست که تقسیم بندی صورت گیرد که ۸۰ میلیون نفر ایرانی در ۱۰ دهک ۸ میلیون نفری باشند، گفت: منظور از دهک این است که افراد بر اساس درآمدشان تقسیم شوند. باید دهک ها بر اساس بالاترین درآمدها مشخص شده و تا پایین تقسیم بندی شوند. بعد بگوییم از دهک یک تا دهک ۱۰ چه وضعیتی داریم لذا این موضوع طبیعتا نسبی بوده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به اینکه باید بر اساس قدرت خرید خانوار و شاخص های اقتصادی گفته شود چه تعداد افرادی باید تحت پوشش باشند، عنوان کرد: در حال حاضر قانون گفته است بر اساس دهک های درآمدی تا دهک ۷ را تحت پوشش قرار دهیم و اولویت نیز با آنهایی باشد که در فقر مطلق هستند و بعد کسانی که فقیر هستند و این را همان آزمون وُسع تعیین می کند.

وی در ادامه تأکید کرد: خواسته روشن ما این است که حتما ۷ دهکی که به آن کالابرگ الکترونیک تعلق می گیرد این ماه مشخص شوند تا وزارتخانه به طور کامل آمادگی داشته باشد. ما نیز در مجلس آمادگی کامل داریم تا هر کمکی می توان را برای شفاف شدن و دقیق شدن اطلاعات، ارائه دهیم. در نهایت بر اساس اطلاعات دقیق می توان عمل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار و بودجه اعم از ارز و ریال این کار نیز طبیعتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

انتهای پیام/