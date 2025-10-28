خبرگزاری کار ایران
فیاضی در صحن مجلس:

آمارهای ارائه شده درباره کالابرگ با واقعیت تفاوت دارد

آمارهای ارائه شده درباره کالابرگ با واقعیت تفاوت دارد
نماینده مردم نور در مجلس خواستار ارائه آمارهای واقعی از سوی وزیر تعاون در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی و دهک‌بندی‌ها شد که در حال حاضر با واقعیت تفاوت دارد.

به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی گفت: آمارهایی که وزیر کار ارائه کرد واقعی نیست و با واقعیت متفاوت است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد در وزارتخانه ها اعتقادی به مبانی اسلامی و آرمان های فقرستیزانه ندارند، اظهار داشت: با این افراد، شکاف طبقاتی در جامعه برطرف نمی شود. چند سال است که ۲۵ همت به شکلی خلاف قانون هزینه می شود و نحوه آن مشخص نیست.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید نسبت به نهاده های دامی و کشاورزی که به مرغداران داده می شود، حساس باشد که مشکلات عدیده ای دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سکاندار اقتصاد دولت باید هماهنگ کننده میان دستگاه ها باشد و نقش خود را به درستی ایفا کند.

