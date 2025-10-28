آمارهای ارائه شده درباره کالابرگ با واقعیت تفاوت دارد

به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی گفت: آمارهایی که وزیر کار ارائه کرد واقعی نیست و با واقعیت متفاوت است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد در وزارتخانه ها اعتقادی به مبانی اسلامی و آرمان های فقرستیزانه ندارند، اظهار داشت: با این افراد، شکاف طبقاتی در جامعه برطرف نمی شود. چند سال است که ۲۵ همت به شکلی خلاف قانون هزینه می شود و نحوه آن مشخص نیست.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید نسبت به نهاده های دامی و کشاورزی که به مرغداران داده می شود، حساس باشد که مشکلات عدیده ای دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سکاندار اقتصاد دولت باید هماهنگ کننده میان دستگاه ها باشد و نقش خود را به درستی ایفا کند.

