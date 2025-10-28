جزئیات برگزاری چهارمین نشست وزیران کشور عضو اکو در تهران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، که از روز دوشنبه با جلسه کارشناسی معاونان وزیران کشورهای عضو اکو آغاز شد، پس از ۱۵ سال وقفه با تلاش‌های دولت چهاردهم و وزارت کشور، با حضور ۵ وزیر کشور و ۵ معاون وزیر کشور عضو اکو روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران در تهران در حال برگزاری است.

همچنین وزیر کشور سلطنت عمان و معاون وزیر کشور عراق از مهمانان این نشست هستند.

وزیران کشورهای تاجیکستان، عمان، ترکمنستان و پاکستان و معاونان وزیران کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و عراق در این اجلاس حضور دارند.

روز گذشته در نشست معاونان وزیران کشور عضو اکو، پیشنهادات مهم و مؤثری در حوزه‌های مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری‌های انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت سایبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ارتقای همکاری‌های امنیتی مطرح شد که بازتاب این پیشنهادات در بیانیه پایانی این اجلاس منعکس خواهد شد.

در حاشیه این نشست دو روزه، ملاقات‌های دوجانبه‌ای بین وزرای شرکت‌کننده با رئیس‌جمهور، وزیر کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات عالی‌رتبه کشورمان پیش‌بینی شده است. نتایج این ملاقات‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه همکاری‌ها و تقویت پیوندهای منطقه‌ای ایفا کند.

