رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نمایندگان تهران از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عدم اقناع شدن دو نماینده مردم تهران نسبت به پاسخ های ارائه شده از سوی وزیر اطلاعات خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون و تعدادی از نمایندگان میزبان حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بودند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست سوالات تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت از وزیر اطلاعات طرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ بر این اساس آقایان حمید رسائی و حسین صمصامی مزرعه آخوند از نمایندگان مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در قوه مقننه سوالات خود را مطرح کردند و پس از دریافت پاسخ، از اظهارات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

وی تصریح کرد: در ادامه علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی سوال خود را مطرح کرد که پس از دریافت پاسخ از حجت الاسلام و المسلمین خطیب، مقرر شد در بازه زمانی مشخصی بررسی بیشتری انجام شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: همچنین احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در بهارستان نیز از دیگر افراد سوال کننده بود که از پاسخ های وزیر اطلاعات قانع شد.

 

