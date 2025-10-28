به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون و تعدادی از نمایندگان میزبان حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بودند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست سوالات تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت از وزیر اطلاعات طرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ بر این اساس آقایان حمید رسائی و حسین صمصامی مزرعه آخوند از نمایندگان مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در قوه مقننه سوالات خود را مطرح کردند و پس از دریافت پاسخ، از اظهارات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

وی تصریح کرد: در ادامه علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی سوال خود را مطرح کرد که پس از دریافت پاسخ از حجت الاسلام و المسلمین خطیب، مقرر شد در بازه زمانی مشخصی بررسی بیشتری انجام شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: همچنین احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در بهارستان نیز از دیگر افراد سوال کننده بود که از پاسخ های وزیر اطلاعات قانع شد.

