دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک‌بندی باید شفاف شود

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار با بیان اینکه دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی باید شفاف شود، گفت: دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی گفت: منظور از دهک سندی است که باید به صورت دقیق و بر اساس کدملی برای افراد تصمیم بگیریم بنابراین ضروری است اطلاعات دقیقی در مورد سامانه و افراد و گروه هایی که مشخص و طبقه بندی شده اند و باید به صورت دقیق به آن ها توجه شود، به ما ارائه شود.

وی افزود: همچنین در مورد ساز وکار دسترسی مردم به سامانه برای مشاهده وضعیت دهک بندی نیز ضروری است اطلاعات دقیق به مجلس داده شود تا مردم و مجلس در جریان این موضوع قرار گیرند.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به میدری، یادآور شد: شما از موضوع سامانه عبور کردید و اعلام کردید که در نشست دیگری در مورد پشتیبانی از دهک ها توضیحات لازم را ارائه کنید اما در این مورد قانون وجود دارد و چندین سال است که در این رابطه به قانون توجه نمی شود و خلاف قانون عمل می شود البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز تخلف کرده است.

قالیباف افزود: دولت چهاردهم از ابتدا به دنبال حذف یارانه دهک های بالا اما در عمل قادر به حذف این موضوع نیست و یا داده ها اشتباه بوده و یا سیستم دارای ایراد است و اکنون مهم ترین موضوع ما این است که سال ها است سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کرده و از دلایل حذف یا اضافه شدن به دهک‌های مختلف آگاه شود و نیاز است در این رابطه توضیحاتی داده شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: باید بر اساس توضیحات امروز وزیر کار مشخص شود که مردم چگونه به سامانه رفاه ایرانیان دسترسی داشته باشند؛ دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم که چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.

