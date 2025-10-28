به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه در چهارمین نشست وزرای کشور اکو، این سازمان را وارث چند دهه تلاش، هم‌افزایی و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی دانست و اظهار داشت: توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از جمله نیازمند چارچوب‌ها و بسترهای مشترک مستحکم، پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و تاب‌آور می‌باشد که وزارتخانه‌های کشور نقش بی‌بدیلی در تأمین و تحکیم این پیش‌نیازها دارا هستند.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وزیران محترم، معاونین محترم وزرا، جناب آقای دبیرکل؛

حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان؛

مقدم همه شرکت‌کنندگان عزیز در چهارمین نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را گرامی می‌دارم.

پس از یک وقفه طولانی، برگزاری چهارمین نشست وزرای کشور اکو، حاکی از تجدید اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری‌ها و هماهنگی در حوزه‌های مهمی از روابط فی‌مابین است. وزارتخانه‌های کشور، از جمله وزارت‌خانه‌های کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه‌های تخصصی خود، تأمین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، یعنی امنیت و آسایش را بر عهده دارند. در همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و منطقه‌ای نیز نقش وزارتخانه‌های کشور بسیار مهم است.

توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از جمله نیازمند چارچوب‌ها و بسترهای مشترک مستحکم، پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و تاب‌آور می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور نقش بی‌بدیلی در تأمین و تحکیم این پیش‌نیازها دارا هستند. همکاری‌های مرزی، همکاری‌های انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرائم سازمان‌یافته از جمله موارد قابل اشاره در این خصوص می‌باشند.

شما وزرای محترم و همکارانتان در سازمان‌های تابعه همچنین نقش بزرگ و پررنگی در مواجهه ملی و منطقه‌ای با بحران‌های احتمالی در آینده، همچون بلایای طبیعی، همه‌گیری‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و سایر ناامنی‌ها ایفا می‌کنید. منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به این زیربناها احتیاج دارد.

سازمان اکو وارث چند دهه تلاش، هم‌افزایی و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی می‌باشد.

این سازمان دستاوردهای قابل توجهی در این راستا داشته است. با این حال ظرفیت‌های دست نخورده آن کماکان بی شمار است. خوشبختانه اراده اعضا برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها در آینده به‌خوبی نمایان است. نشست اخیر سران اکو در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان موید این ادعاست. جایی که مجموعه‌ای از پیشنهادات جذاب و عملیاتی در عالی‌ترین سطح کشورهای عضو مطرح گردید. قرار است «چشم انداز ۲۰۳۵ اکو» در همین راستا تدوین شود که خود، بشارت‌دهنده آینده‌ای روشن برای منطقه اکو و کشورهای عضو آن است.

سازمان اکو، به عنوان پلی برای اتصال ملت‌های منطقه، بستری ارزشمند برای گفت‌و‌گو، تبادل تجربه و هم‌افزایی در تمامی حوزه‌هاست. در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال تحول‌اند، همکاری مشترک و منطقه‌ای نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. یکی از کارهای ناتمام در سازمان اکو، ایجاد پلیس اکو موسوم به «اکوپل» می‌باشد که فرآیند آن هنوز نهایی نشده است. منطقه اکو از معدود مناطق جهان است که فاقد پلیس مشترک می‌باشد. این خلا علاوه بر آسیب‌پذیری‌های درون منطقه‌ای، مانع از بهره‌برداری بهینه از همکاری با سایر پلیس‌های منطقه‌ای و پلیس بین‌الملل شده است.

اخیراً نشست دادستان‌های کشورهای عضو اکو نیز در ازبکستان برگزار شد که آن هم نشست مهم و به موقعی بود. همکاری‌های قضایی مابین کشورهای عضو اکو از جمله حوزه‌هایی است که پشتیبانی لازم برای همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.

منطقه ما و مناطق پیرامونی از گزندهای خارجی مصون نبوده اند. بیشترین مداخلات خارجی در تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است. بزرگترین اشغال قرن پس از حدود ۸ دهه کماکان در نزدیکی منطقه ما استمرار دارد. فجیع‌ترین نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در جهان در دو سال اخیر در منطقه غرب آسیا و در غزه توسط رژیم اشغالگر اتفاق افتاده است.

لذا عطش زیادی در بین زیاده‌خواهان و هنجارشکنان بین‌المللی برای حضور و مداخله در منطقه ما و مناطق پیرامونی ما وجود دارد. کشورهای منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی، غربی و خلیج فارس، از جمله کشورهای عضو اکو، باید یک معماری امنیتی منسجم، ثبات‌آفرین درون‌زا و توسعه‌گرا را پی‌ریزی و به اجرا گذارند.

در پایان از جناب دکتر مومنی وزیر محترم کشور و جناب دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه و همکارانشان بابت میزبانی این نشست مهم تشکر می‌کنم. از جناب دکتر اسد مجیدخان دبیر کل محترم اکو نیز به جهت آماده‌سازی‌های این اجلاس سپاسگزارم. همچنین برای این نشست آرزوی موفقیت می‌کنم و اقامت خوشی را در تهران برای میهمانان عزیز آرزومندم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

