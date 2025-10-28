۸۵ درصد مردم از توزیع کالابرگ الکترونیکی رضایت کامل و نسبی دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی احمد میدری در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و دهک‌بندی اقشار جامعه گفت: طرح کالابرگ خوشبختانه هم توسط مجلس و هم‌دولت با جدیت دنبال می شود. هم ریاست مجلس و هم رئیس جمهور با تلاش و جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند. از سال ۱۴۰۳ تاکنون سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرد از طریق کالا برگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند. من ابتدا تشکر می کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس که در هفتم و هشتم مرداد ماه با نظرسنجی ملی میزان رضایت و نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کردند. بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده؛ بیش از ۸۵ درصد مردم مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت داشتند و درصد محدودی ناراضی بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این تعداد محدود هم باید تلاش شود که بتوانیم طرح را به شکل بهتری ارائه دهیم. اتفاقاً یکی از نکاتی را که مورد انتقاد مردم هست، در مورد دهک‌بندی است. در مورد دهک بندی ما گزارش تهیه کردیم، تحت عنوان تصویری از وضعیت اقتصادی مردم، این گزارش را اگر آقای قالیباف اجازه بفرمایند در جلسه دیگری ما خدمتتون ارائه خواهیم داد تا مشخص شود که ما چه دهک‌هایی را می‌تونیم تحت پوشش قرار دهیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اما در خصوص کالابرگ الکترونیکی گزارشی بین نمایندگان مجلس توزیع شده است که درخواست می‌کنم مطالعه بفرمایید.ما کالابرگ الکترونیکی را باید اجرا بکنیم و چند نگاه متفاوت کمک میکند به اینکه این طرح بهتر اجرا شود.

میدری در ادامه خاطرنشان کرد: در نوبت قبل مجلس یعنی قبل از تعطیلی بحث استنکاف از اجرای قانون مطرح شد و من خدمتتون عرض کردم که در شرایط کنونی از ۸۹ میلیون نفر ۷۵میلیون نفر یارانه می‌گیرند. که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد. یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را حذف کردیم.

وی افزود: گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس داد، برای هفته بعد از جنگ است که ما بحث داشتیم که چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است. اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه میدهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: ما از این تعداد، یارانه بخشی را حذف کردیم و میزان اعتراضاتی که شده نشان دهنده این است که ما از نظر شناسایی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. ما در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که یارانه را حذف می‌کردیم، بالغ بر ۵۰ درصد اعتراض وجود داشت اما این بار در نوبت نخست حذف که بالغ بر ۴ میلیون نفر بود تنها حدود ۵ درصد اعتراض کردند. در حدود ۳ میلیون نفر دوم نیز ۲۰ درصد اعتراض کردند.وضعیت و نحوه سامانه به شکلی است که هر فرد با زدن کد ملی و رمزی که می‌گیرد می‌تواند علت حذف خودش را مشاهده کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما شاخص حذف یارانه را به طور شفاف به مردم اعلام کردیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند اینکه سه دهک را چگونه تشخیص میدیم به این معنا هست که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران خانواده‌ای که با سه نفر عضو و صاحب خانه باشه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ورود می‌کند به دهک هشتم و اگر مستاجر باشه با حدود ۴۲ میلیون تومان در آمد یارانه آن حذف می شود.

وی افزود: تشخیص اینکه چه خانواده‌ای این میزان از درآمد را دارد به عهده ماست. در کشورهای دیگر نمی گویند چند دهک می‌گویند چه درآمدی حذف شود.

وی افزود: ما یارانه کسانی که معلول دارند را حذف نکردیم. بر اساس قانونی که شما تصویب کردید ایثارگران را حذف نکردیم. کسانی که بیمار خاص باشند حذف نشدند. شاخص بسیار روشن و شفاف است. این میزان درآمد در جامعه شهری و یک مقدار پایین‌تر در جامعه روستایی یارانه آنان حذف می شود. بنابراین بر اساس قانون در یک خانواده سه نفره که درآمد آنان بیش از ۳۰ میلیون تومان است و اگر ۵ نفر باشند بیش از ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند یارانه حذف می شود. فرد می آید اعتراض می‌کند که من درآمدم کمتر از این است. ما در واقع یک بازدید کاملی انجام می دادیم و مشخص میشود که اگر فرد اطلاعات نادرست داده بود بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس یارانه‌های قبلی آن باید استرداد شود. ما این هم در سامانه نوشتیم که طبق قانون شما موظف به دادن اطلاعات صحیح هستین اما ما چه اطلاعاتی داریم؟

میدری در ادامه خاطر نشان کرد: ما تقریبا اطلاعاتی که بر کد ملی میشیند را جمع آوری کردیم. همه اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، در سازمان‌های بیمه‌گر، در وزارت بهداشت و در بانک مرکزی و بورس و جاهای دیگر وجود دارد را استخراج کردیم. یک تعدادی هستند که از ابتدا انصراف دادند که مابقی در واقع بر اساس قانون ملزم به ارائه اطلاعات هستند و دولت در ایران مانند دولت در همه کشورهای دنیا اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما وقتی که این اطلاعات را می‌گیریم تشخیص میدیم که این فرد در چه دهکی درآمدی قرار گرفته است. به خود فرد اعلام می‌کنیم. اگر اعتراض داشت اطلاعات ریزتری را از بانک مرکزی می‌گیریم و به طور دقیق مشخص می‌کنیم که چه سطح درآمدی دارد. بنابراین معیار مشخص است. اطلاعات به خود افراد داده می شود. دسترسی به سامانه با تلفن همراه بسیار راحت و امکان‌پذیر است. به همین خاطر خوشبختانه ما میزان نارضایتی زیادی نداشتیم. سال های قبل وقتی یارانه حذف می‌شد به میزانی اعتراضات صورت می‌گرفت و مردم به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که دولت از حذف یارانه صرف نظر می‌کرد. دوستان می‌دانند در سال ۱۴۰۱ هم دولت شهید رئیسی می‌خواست برای سه دهک این کار را انجام دهد. ما دوباره کسانی را داریم الان حرص می‌کنیم که کسانی هستند که در سال ۱۴۰۱ مشمول یارانه‌های طرح تغییر نرخ ارز کارای اساسی از ۴۰۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان شدند بنابراین سیستم به نظر ما شفاف است. استنکافی از اجرای قانون نبوده است. آن چیزی که من درخواست کردم از رئیس محترم مجلس این است که آیا ما می‌توانیم ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم یا در حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر را حذف کنیم. بحث ما در مورد این نیست که ما اطلاع نداریم. خوشبختانه اطلاعات غیر از مسکن که در ایران مالک و مستاجر اطلاعاتش به صورت غیر میدانی خیلی سخت به دست میاد، مابقی اطلاعات را دولت به طور کامل دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من به طور روشن خدمت رئیس محترم مجلس و نمایندگان محترم عرض میکنم. ما اطلاعات کامل را داریم از کمیسیون اجتماعی تشریف آوردند کد ملی اعضای مختلف مثلا مسئولین دفاترشان را زدند، پیامک به آنها ارسال شد نشان داده شد که شناسنامه اقتصادی چیست و در چه دهک درآمدی قرار می‌گیرند. ما از نظر تشخیص دهک‌های درآمدی مشکلی نداریم.

وی افزود: مشکلی که من خدمتتان عرض می‌کنم این است بر اساس وضعیت اقتصادی مردم ایران هر کسی که در تهران مالک خانه باشد و 30 میلیون تومان خانواده درآمد داشته باشه این جزو سه دهک بالا میشود اطلاعات اشتباه نیست ولی به لحاظ اجتماعی این که مثلا یک خانواده‌ای که دو نفر شاغل داشتند دو تا بیست میلیون تومان بگیرند و یارانه‌شان حذف شود را ما می‌گوییم مشکل دارد.

میدری گفت: سه دهک به این معناست که جمعیت 90میلیونی ایران هر دهک نه میلیون نفر باشند. سه دهک یعنی بیست و هفت میلیون بالا و درآمد سی میلیون تومان درآمد می‌شود مبنا. ما تا کنون بعد از جنگ شروع کردیم و هر ماه سه میلیون را حذف کردیم. این راه را می‌توانیم ادامه بدهیم تا بیست و هفت میلیون نفر حذف شوند.

وزیر کار تاکید کرد: برای این مشکلی ما نداریم از زمانی که قانون شده از فروردین اجرا کردیم تا مقدماتش فراهم شود و بعد از جنگ هم ادامه دادیم. سه دهک بعضی وقت‌ها در یک کشور نشان دهنده رفاه بالاست، در یک کشور نشان دهنده طبقه متوسط است، سه دهک بالا حتما به معنای پولدار بودن نیست.

وی افزود: آن ذهنیتی که داریم در این گزارشی که من نسخه اش را خدمت هیئت رئیسه محترم مجلس می‌دهم قابل مشاهده است که شما ببینید در ایران پنجاه و سه درصد مردم خودرو فقط خانواده‌ها دارند، چهل و هفت درصد بر اساس اطلاعات ما مرکز آمار نیروی انتظامی فاقد خودرو هستند.

میدری با بیان اینکه سطح درآمد هم به همین میزان متفاوت است، گفت: ما در تشخیص سه دهک مشکل نداریم با این معیاری که داریم هم ادامه خواهیم داد.

در پایان رئیس مجلس گفت: معیارهای طبقه بندی اقتصادی وسع خانوار که، کار وزارت خانه است که دارد انجام می‌دهد معیارها ساختار خانواده، بعد خانواده، مجموعه درآمد خانواده. مشاغل.، شاغل بودن افراد خانوار داشتن معلول، داشتن بیماری خاص، تعداد و کیفیت خودرو های اعضای خانواده، مسکن، املاک خانواده، تراکنش‌های مالی، دارایی افراد در بورس، این‌ها شاخص‌هایی است که شما بر اساس این آزمون وسع را انجام می‌دهید.

وی گفت: ما همین را می‌خواهیم حالا نوبت بعد از خدمت شما هستیم. متمرکز بر این بشویم که ما مطمئن باشیم این دهک هایی که داریم تحت پوشش قرار می‌دهیم نیازمندان واقعی جامعه هستند.

