تحقیق و تفحص از اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در خوزستان و ایلام

نمایندگان مجلس با اجرای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۹۱، با این تقاضا با رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

