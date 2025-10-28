احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان و اردن در رابطه با ارزیابی خود از سفر وزیر کشور عمان به ایران و دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیشتر مربوط به حواشی مسئله آب صادراتی ایران بود که اخیرا پیش آمده است. در خصوص آب ایران در عمان مشکلی پیش آمده بود و شایعه کرده بودند که دو نفر بر اساس مصرف آب ایران کشته شده‌اند که این باعث شد روابط مقداری متشنج شود و وزیر کشور عمان به ایران آمد تا این موضوع مقداری تلطیف شود. بیشتر بر این موضوع متمرکز بود و فکر نمی‌کنم که بعد منطقه‌ای داشته باشد.

موضوع اصلی دیدار لاریجانی با وزیر کشور عمان مسئله آب صادراتی ایران بود

وی در خصوص رایزنی‌ها ایران درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی با عمان تصریح کرد: باب بسته شده است و تصور نمی‌کنم که دیگر عمان به عنوان میانجی عمل کند. اگر هم قرار بر این باشد، وزیر کشور به ایران سفر نمی‌کند، در این صورت باید وزیر امور خارجه می‌آمد. اینکه در پایان این دیدار تاکید بر روابط اقتصادی اعلام شده بود نیز مربوط به مسئله آب است.

رابطه اقتصادی خوبی با عمان داریم

این دیپلمات با تجربه کشورمان در رابطه با احتمال استمرار روابط اقتصادی میان ایران و عمان پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل عنوان کرد: از قدیم ایران و عمان روابط خوبی نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس داشتند و این روابط ادامه دارد. آقای پزشکیان هم که چندی پیش به جهت تحکیم روابط و انعقاد قراردادهای مختلف اقتصادی و سیاسی به عمان سفر کرده بود و روابط خوبی هم داریم.

اسنپ بک برای عمان مهم نیست

دستمالچیان افزود: تجار طرفین به صورت گسترده با یکدیگر همکاری می‌کنند و برای آنها بحث تحریم مطرح نیست اسنپ بک تمام شده است و با سایر کشورهای جهان نیز این چنین ارتباطات شود. این سفر بیشتر ابعاد دوجانبه داشته است تا اینکه بخواهد بعد منطقه یا بین المللی مطرح شود. به نظر بنده هم مسئله اصلی همان روابط اقتصادی است که مطرح شده بود. آن مسئله آب صادراتی ایران اندکی مشکل امنیتی پیدا کرده بود وزیر کشور عمان به ایران آمد تا این مشکل را حل کند.

ما بیشترین روابط را با همسایگان داریم

سفیر سابق ایران در لبنان با بیان اینکه سیاست خارجی ایران از ابتدا اولویت خود را بر بهترین رابطه با همسایگان قرار داده است، اظهار کرد: این سیاست همسایگی در طول سالیان دراز با وجود فراز و نشیب‌ها در ایران تغییر نکرده است. ما بیشترین روابط را با همسایگان داریم. در دولت شهید رئیسی هم این سیاست همسایگی پیشرفت خوبی داشت و با امارات و عربستان که قطع ارتباط بودیم، روابط احیا شد و رفت و آمدها صورت گرفت، همچنین نفر سوم عربستان هم به ایران سفر کرد. آقای عراقچی هم به عربستان سفر داشته و چندین ملاقات دوجانبه و خوبی هم انجام شده است.

وی اضافه کرد: سطح روابط با سایر کشورهای خلیج فارس با توجه به مسائلی که وجود دارد، روز به روز افزایش پیدا می‌کند و پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است، اما نیاز است که دو طرف در یک تفاهم همه جانبه بتوانند نسبت به همکاری‌ها دسته جمعی سیاسی و امنیتی همکاری کنند و این موضوع به حالت ثبات برسد.

کشورهای خلیج فارس نیازمند امنیت هستند

این تحلیل‌گر مسائل منطقه با تاکید بر اینکه کشورهای خلیج فارس سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در داخل کشورشان انجام داده‌اند به همین جهت نیاز این‌ کشورها به امنیت در اولویت است، بیان کرد: امنیت تنها زمانی حاصل می‌شود که تفاهم و همکاری کامل و جامعی بین همه کشورهای منطقه برقرار شود. این ضرورت به‌طور کامل توسط طرفین احساس می‌شود و کارهای خوبی برای گسترش روابط انجام می‌گیرد، برای مثال ما روابط خوبی با ترکیه و پاکستان داریم.

در منطقه خلیج فارس رابطه خوب و سازنده‌ای ما با عمان است

وی خاطرنشان کرد: این سیاست همسایگی در خصوص سایر کشورهای همسایه نیز دنبال می‌شود و روز به روز در حال افزایش است. سیاست جمهوری اسلامی ایران تداوم روابط مسالمت‌آمیز در ابعاد مختلف با کشورهای همسایه است. بیشتر از سایر کشورها در منطقه خلیج فارس ما رابطه خوب و سازنده‌ای با عمان داریم.

