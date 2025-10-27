رویدادهای ورزشی بین نیروهای نظامی کشورها می تواند زمینه ساز کاهش تنش ها باشد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تیر و کمان نظامیان جهان سیزم که به میزبانی این نیرو در فدراسیون تیر و کمان برگزار شد؛ باتشکر از نمایندگان سیزم و مدیران و دست اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات، خطاب به ورزشکاران و حاضرین، گفت: شما برای این رویداد ورزشی، مهمان کشوری هستید که تمدن و پیشینه آن به گذشته ای به قدمت شکل گیری جوامع نخستین بشری برمی گردد؛ روزگاری که انسان ها به ضرورت همزیستی مسالمت آمیز در جامعه انسانی پی بردند و بر همین اساس فرهنگ زندگی اجتماعی، دولت، امنیت و تقسیم بندی‌های مورد احترام سرزمینی شکل گرفت.

وی افزود: علاوه بر این فرهنگ، ورزش پهلوانی با تمدن ایرانی_اسلامی گره خورده است. نمونه های بارز آن را می توان در شاهنامه فردوسی دید؛ جایی که آرش کمانگیر پهلوان خیرخواه ایرانی را می بینیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش، با بیان اینکه با دوراندیشی و درک صحیح از کارکردهای سیاسی و اجتماعی ورزش، "دوستی از طریق ورزش " به عنوان شعار سیزم تعیین شده است، یادآور شد: این مولفه فراگیر جهانی، توانایی توسعه فرهنگ پهلوانی و جوانمردی و زمینه سازی تحقق جهان عاری از جنگ و خشونت را دارد؛ همچنین دیدارها و رویدادهای ورزشی بین نیروهای نظامی کشورهای جهان می تواند زمینه ساز کاهش تنش ها، تبادل فرهنگ ها و تقابل سازنده و اثر گذار در عرصه بین الملل باشد.

امیر سرتیپ واحدی تاکید کرد: رویکرد سازنده سیزم برای استفاده از ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی در تقویت همبستگی، دوستی و همکاری کشورها، ستودنی است.

فرمانده نهاجا ادامه داد: امروزه عرصه های ورزشی، اعم از مسابقات جهانی و منطقه ای و بین المللی باید کارکرد این رویداد اجتماعی را از یک مسابقه برای کسب مدال به مولفه دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ ها و مخاصمات تغییر دهند به این دلیل که هر یک از ورزشکاران و کادر فنی و اجرایی، نمایندگان شناخته شده فرهنگ ها و تمدن ها هستند؛ قطعا اگر ابزارهای قدرتمندی همچون ورزش نقش خود را به خوبی ایفا می کردند ما در جهانی که مدعی دموکراسی است شاهد نسل کشی و کوچ اجباری در غزه مظلوم و تجاوز آشکار به کشور عزیزمان که بلندترین قدمها را در مسیر تعامل و احترام به قوانین بین المللی برداشته، نبودیم.

وی تاکید کرد: من به عنوان فرزند ملت بزرگ ایران و سرباز این تمدن و سرزمین به توانمندی و کارایی سیزم برای نزدیک کردن اندیشه ها، ترویج اصول اخلاقی و جوانمردی در بین نیروهای نظامی، ایمان دارم و امیدوارم با خاطراتی ماندگار از ملت بزرگ ایران، کشور ما را ترک و در بازگشت به کشورهای عزیزتان، سلام و پیام صلح و دوستی ملت بزرگ و نیروهای مسلح مقتدر ایران را به خانواده های محترم و همرزمان خود ابلاغ کنید.