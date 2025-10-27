کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران در پی مکاتبه سازمان بازرسی در وزارت بهداشت تشکیل شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدید از مرکز طبی کودکان، یکی از دغدغههای جدی سازمان بازرسی را موضوع حقوحقوق پرستاران اعلام کرد و گفت: رئیس جمهور در پی مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور دستور داد کارگروهی ویژه در وزارت بهداشت تشکیل شود تا مسائل و مشکلات پرستاران پیگیری کند.
به گزارش ایلنا، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، صبح روز دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور در مرکز طبی کودکان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه درمانی، از زحمات و تلاشهای شبانهروزی پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد.
در جریان این بازدید، خداییان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران قرار گرفت و بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات به مراجعان و حمایت از جامعه پرستاری کشور تأکید کرد.
در این بازدید ایروان مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، سید رضا رئیس کرمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمید چوبینه معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را همراهی میکردند.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جمع پرستاران این مرکز ضمن تبریک و تهنیت این روز فرخنده، از خدمات و فداکاریهای این قشر خدوم جامعه قدردانی کرد و گفت: زحمتکشترین، صبورترین و فداکارترین قشر جامعه، پرستاران هستند. در آن لحظات سختی که بیمار درگیر درد و نگرانی است، این پرستار است که در نیمههای شب بر بالین او حاضر میشود و آرامش را به او هدیه میدهد. پرستار نوری است که به زندگی بیماران روشنایی میبخشد و حیاتبخش است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنین مسئولیتی که بر دوش شما عزیزان گذاشته شده، در شرع مقدس اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. شما پرستاران، با عشق خدمت میکنید و دعاهای خیر بیماران و خانوادههای آنها همواره پشتوانهای معنوی در مسیر خدمت رسانی آنها است.
خداییان با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه پرستاری تصریح کرد: در این راستا سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی سراسری از وضعیت پرستاران در کشور انجام داده و آسیبشناسیهایی در این زمینه صورت گرفته است تا مشخص شود قوانین مرتبط با پرستاران تا چه اندازه به درستی اجرا میشود. نتیجه این بازرسی منجر به مکاتبهای با ریاست جمهور شد که در آن موضوعاتی از قبیل افزایش تعداد پرستاران متناسب با تعداد تختهای بیمارستانی، ساعات اضافهکاری، مبلغ اضافهکاری، کارانه، معوقات و همچنین موضوع مسکن پرستاران مطرح شد.
کارگروه ویژه رسیدگی به مشکلات پرستاران با ورود سازمان بازرسی در وزارت بهداشت تشکیل شد
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای جدی سازمان بازرسی، موضوع حقوحقوق پرستاران است، افزود: رئیس جمهور در پی مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور دستور داد کارگروهی ویژه در وزارت بهداشت تشکیل شود تا مسائل و مشکلات پرستاران پیگیری شود. خوشبختانه این کارگروه تشکیل و پیشنهادات مثبتی ارائه شد. در لایحه بودجه امسال نیز کاهش مالیات پرستاران و معافیتهای مشابه با اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفته است. همچنین اقداماتی برای پرداخت معوقات و پیگیری موضوع مسکن پرستاران در دست اجرا است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ما پیگیر اجرای بهموقع و صحیح قوانین مرتبط با پرستاران هستیم و نتایج اقدامات انجامشده نیز به اطلاع شما خواهد رسید.
وی افزود: آمادگی داریم با همکاری خود پرستاران، موضوعات لازم را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنیم و با کمک وزارت بهداشت و دولت، مشکلات این قشر زحمتکش را به حداقل برسانیم. همچنین در صورت وجود موارد خاص، نمایندگان پرستاران میتوانند در جلسات آتی حضور یافته و مسائل خود را مطرح کنند.
پرداخت بخشی از معوقات پرستاران و پیشبینی معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵
در همین زمینه ایروان مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد که از سال ۱۴۰۲ با دستور رئیس سازمان بازرسی، کارگروهی ویژه برای بررسی مطالبات جامعه پرستاری در سازمان بازرسی تشکیل شد. این کارگروه به عنوان یک برنامه فوقالعاده مأمور شد تا گزارشی جامع از وضعیت پرستاران کشور تهیه کند. در پایان، گزارشی استحضاری به امضای ریاست سازمان به رئیسجمهور ارسال شد که در آن چند محور کلیدی مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله آن خدمات پرستاری و تعرفههای مربوطه، کمبود نیروی انسانی در جامعه پرستاری، کارانهها و فوقالعادههای خاص و معوقات پرداختی بود.
وی ادامه داد:این گزارش به رئیسجمهور ارسال شد و دستور دادند کارگروه ویژهای در وزارت بهداشت برای پیگیری این موضوع تشکیل شود. وزیر بهداشت نیز تشکیل این کارگروه را دستور دادند و هفته گذشته جلسه نهایی آن برگزار شد. در این جلسه، چند پیشنهاد مهم ارائه شد که بخشی از آن مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ است. دو مطالبه جدی پرستاران، یعنی معافیت مالیاتی و تأمین مسکن، در این بسته پیشنهادی دیده شده است که امیدواریم محقق شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: ۷ همت در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد بخشی از معوقات پرستاران پرداخت شد و مبلغی حدود ۴ همت آن توزیع شد. بحث بازنگری و اصلاح در کارانهها و فوقالعادههای شغلی را در دستور کار قرار دارد و روز گذشته نیز مصوبهای در این خصوص صادر شده است. همچنین معافیت و تامین مسکن نیز در بودجه سال آینده دیده شده است ان شاء الله که مصوب و اجرایی میشود.
وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع گفت: البته تمام اینها منوط به تأمین منابع مالی است، اما قشر پرستاری و جامعه سلامت در اولویت اول قرار دارند. این اولویت از سوی ریاست قوه قضاییه و شخص رئیسجمهور مورد تأکید قرار گرفته و ما نیز موظف به پیگیری آن هستیم.
هزینه بالای مسکن مانع ماندگاری پرستاران در تهران است
در ادامه این بازدید سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ساعت اضافهکاری پرستاران تا سال گذشته ساعتی ۲۰ هزار تومان بود که امسال به طور متوسط به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. خوشبختانه در حال حاضر معوقهای وجود ندارد و پرداختها بهروز انجام میشود، اما میزان آن هنوز کافی نیست و با حجم کاری پرستاران تناسب ندارد. در حال حاضر حدود ۵۰۰ مجوز برای جذب پرستار داریم، اما تنها ۳۰۰ نفر به کار گرفته شدهاند، زیرا بسیاری از پرستاران به دلیل هزینههای بالای مسکن در تهران، تمایل دارند به شهرهای خود بازگردند.
حمید چوبینه معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بیان کرد: هزینه اجاره مسکن در تهران معادل یا حتی بیشتر از حقوق پرستاران است و متأسفانه بسیاری از آنها توان تأمین مسکن را ندارند. اگر امکان فراهمسازی واحدهای استیجاری کوتاهمدت یا اختصاص منابع برای طرحهای مسکن ویژه پرستاران وجود داشته باشد، میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. همچنین حمایت از طرحهای جوانی جمعیت و تخصیص یارانه مهدکودک برای همکاران پرستار نیز ضروری است، چراکه بودجه فعلی پاسخگوی هزینهها نیست.