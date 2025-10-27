هدفگیری پایگاه العدید، دشمن را به آتشبس التماسی واداشت
به گزارش ایلنا، سردار حسن حسنزاده روز دوشنبه در آیین گرامیداشت سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و همایش شوراهای ۹ نفره طرح امام جواد (ع) که در جوار حرم امام راحل برگزار شد، با بیان اینکه امروز روز میثاق با امام و آرمانهای ایشان است، گفت: امامی که استکبارستیزی را از اصول انقلاب اسلامی میدانست و ما افتخار میکنیم که در آستانه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در حرم مطهرش با آرمانهایش تجدید عهد می کنیم.
وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه، افزود: به فضل پروردگار و به واسطه تلاش رزمندگان جبهه مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران، شاهد افول آمریکا و درخشش هرچه بیشتر آرمانهای انقلاب اسلامی هستیم و در آینده نزدیک، یکی از پرشکوهترین و باعظمتترین اجتماعات ضداستکباری را در ۱۳ آبان مقابل لانه جاسوسی آمریکا شاهد خواهیم بود.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به نقش بیبدیل آموزش و پرورش، تاکید کرد: تمام مدیران، فرماندهان، دانشمندان، حقوقدانان و مسئولان امروز نظام، از رأس نظام تا روسای قوا، وزرا، فرماندهان نظامی و انتظامی، پزشکان و حقوقدانان، بدون استثنا کسانی هستند که پشت میزهای دانشآموزی نشسته و حدود ۱۲ سال تحت آموزش و تربیت معلمان این مرز و بوم قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه افتخارات میدانهای مختلف مرهون همین نظام آموزشی است، افزود: شهیدان حاجیزاده، سلامی، رشید، باقری، طهرانچی، شهریاری، فخریزاده و همه دانشمندان شهید، نمونههای درخشانی از این تربیت هستند، تمام مسئولان آینده کشور نیز قطعاً از میان همین دانشآموزان امروز خواهند بود.
سردار حسنزاده با تشریح جزئیات عملیات موشکی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمن با برنامهریزی برای مهار قدرت موشکی ایران از مبدا، ۹ لایه پدافند به هم پیوسته از کشورهای همسایه تا سرزمینهای اشغالی ایجاد کرده بود، اما در گام اول بیش از ۵۰ درصد از حدود ۵۰۰ موشک و پهپاد ما در اهداف تعیین شده اصابت کرد.
وی ادامه داد: تا موج بیست و دوم، با کاهش تعداد شلیکها، درصد اصابت موشکها به ۱۰۰ درصد رسید و حتی شلیک یک تک موشک نیز حساسترین نقاط دشمن را هدف قرار داد. هدفگیری پایگاه «العدید» آمریکا نیز آنها را به آتشبس التماسی واداشت. این موفقیتها، محصول تربیت در آموزش و پرورش و کلاسهای درس است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با انتقاد از نگاه صرفاً آموزشی به مدارس، تصریح کرد: مدرسه، جامعترین جامعه کوچک برای تمرین اداره جامعه است. دانشآموزان امروز، مدیران و حکمرانان فردای کشورند. شوراهای ۹ نفره باید با مشارکت دانشآموزان، معلمان و والدین، مسائل مدرسه را احصا و برای رفع آنها راهحل بیابند، برنامهریزی و با مشارکت همگانی اجرا کنند.
وی افزود: برنامههای فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی، اردوهای تفریحی، زیارتی و راهیان پیشرفت، از جمله زمینههای فعالیت این شوراهاست. اگر این مشارکت و کار گروهی در مدارس نهادینه شود، در پنج تا ۱۰ سال آینده شاهد تحول در حکمرانی و کارآمدی اداره کشور خواهیم بود.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، گفت: امسال باید پیام دانشآموزان و جوانان به آمریکا این باشد که جنایت و تهاجم، فقط بیداری ملتها را در پی دارد.
وی تاکید کرد: دشمن میخواهد در سه محور «غنیسازی اورانیوم»، «توان موشکی» و «نفوذ منطقهای» ما را محدود کند، اما ۱۳ آبان امسال شاهد خواهیم بود که دانشآموزان با در دست گرفتن پرچمهای جبهه مقاومت، نمایش دست سازههای موشکی و هستهای و تصاویر شهدا، عزم خود را برای ایستادگی و رساندن ایران به قلههای پیشرفت نشان میدهند.
سردار حسنزاده خاطرنشان کرد: این حرکت با عظمت، که با هدایت شوراهای ۹ نفره به عنوان اولین برنامه قلهای انجام میشود، قطعاً در مواضع دشمن تأثیر خواهد گذاشت.
این مسئول با قدردانی از تولیت و مدیران حرم امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: بسیاری از مراسمات ارزشی و انقلابی و مناسبتهای ملی و مذهبی در جوار حرم مطهر حضرت امام برگزار میشود.